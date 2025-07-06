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سقط عليه... شاهد قبر قتل طفلاً داخل مقبرة

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:57
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توفي طفل في الرابعة من عمره إثر سقوط شاهد قبر عليه في مقبرة راوتنستال في مقاطعة لانكشاير البريطانية.
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وقالت شرطة لانكشاير وفقا لصحيفة "ميرور"، إن وفاة الطفل لا تُعد حالة مشبوهة، وسيُحال ملفه إلى مكتب الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات. (ارم نيوز)
 
 
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