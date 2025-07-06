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منوعات
سقط عليه... شاهد قبر قتل طفلاً داخل مقبرة
Lebanon 24
06-07-2025
|
05:57
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توفي طفل في الرابعة من عمره إثر سقوط شاهد قبر عليه في مقبرة راوتنستال في
مقاطعة لانكشاير
البريطانية
.
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وقالت شرطة لانكشاير وفقا لصحيفة "ميرور"، إن وفاة الطفل لا تُعد حالة مشبوهة، وسيُحال ملفه إلى
مكتب الطب الشرعي
لاستكمال الإجراءات. (ارم نيوز)
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