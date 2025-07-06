امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"

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نشرت مجلة Neurocase تقريرًا طبيًا يوثّق حالة فريدة لامرأة خمسينية طوّرت غيرة وهمية مفرطة بعد إصابتها بسكتة دماغية نادرة. رغم عدم وجود تاريخ نفسي سابق، أصبحت مقتنعة بشكلٍ راسخ بخيانة زوجها، ما دفعها لاحقًا إلى سلوك عدواني عنيف تجاهه.شُخّصت المرأة بمتلازمة "عطيل"، وهي شكل نادر من الذهان تتسم بالغيرة المرضية التي تفتقر لأي دليل واقعي. وبحسب الأطباء، تعود حالتها إلى إصابة نادرة بـاحتشاء شريان بيرشيرون، مما ألحق ضررًا بمنطقة المهاد في الدماغ، والتي تُعد مركزًا للتحكم بالعاطفة والانتباه والسلوك الاجتماعي.وترافقت الأعراض مع هلاوس بصرية، اضطرابات في حركة ، وتدهور إدراكي ملحوظ. وبعد فشل العلاج الأولي بدواء "كويتيابين"، ساهم استخدام "أولانزابين" في تحسن كبير، لتستعيد المرأة وعيها بحقيقة حالتها وتُقلع عن معتقداتها الغيورة بعد عام.