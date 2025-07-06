احتفال تحوّل إلى حداد.. مراهقان قتلا في إطلاق نار جماعي

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بعد ساعات فقط من انتهاء عرض الألعاب النارية بمناسبة عيد في ، تحوّل المشهد إلى مأساة دامية حين قُتل مراهقان وأُصيب خمسة آخرون في إطلاق نار جماعي وقع فجر السبت وسط المدينة.وأوضحت شرطة المدينة (IMPD) أن إطلاق النار وقع حوالى الساعة 1:30 صباحًا، أثناء استجابة العناصر لبلاغ عن اضطراب في منطقة شارعي إلينوي وواشنطن. وفور وصولهم، سُمع دوي طلقات نارية، لتكتشف الشرطة بعدها وجود عدة جرحى نُقلوا إلى المستشفيات، فيما توفي أحد الضحايا، البالغ من العمر 16 عامًا، في مكان الحادث، في حين توفي آخر (15 عامًا) في المستشفى لاحقًا.وقال رئيس شرطة المدينة : "علينا أن نشعر جميعًا بالصدمة والغضب. ما جرى مأساة تهزّ ضمير المجتمع".وأكدت الشرطة العثور على عدة أسلحة نارية في موقع الحادث، بينما تم توقيف سبعة أشخاص للتحقيق، دون أن تُحدد هوية مطلقي النار أو الضحايا رسميًا حتى الآن.وفي وقت لاحق، أعلن رئيس البلدية جو هوغسيت عن خطط لتشديد حظر التجول على القاصرين في وسط المدينة، واصفًا بـ"غير المقبول".وتأتي هذه الحادثة في أعقاب نهاية أسبوع دامية سابقة في المدينة، شهدت مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف المسلح خلال عطلات الصيف. (people)