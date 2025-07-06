28
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
احتفال تحوّل إلى حداد.. مراهقان قتلا في إطلاق نار جماعي
Lebanon 24
06-07-2025
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد ساعات فقط من انتهاء عرض الألعاب النارية بمناسبة عيد
الاستقلال
في
إنديانابوليس
، تحوّل المشهد إلى مأساة دامية حين قُتل مراهقان وأُصيب خمسة آخرون في إطلاق نار جماعي وقع فجر السبت وسط المدينة.
Advertisement
وأوضحت شرطة المدينة (IMPD) أن إطلاق النار وقع حوالى الساعة 1:30 صباحًا، أثناء استجابة العناصر لبلاغ عن اضطراب في منطقة شارعي إلينوي وواشنطن. وفور وصولهم، سُمع دوي طلقات نارية، لتكتشف الشرطة بعدها وجود عدة جرحى نُقلوا إلى المستشفيات، فيما توفي أحد الضحايا، البالغ من العمر 16 عامًا، في مكان الحادث، في حين توفي آخر (15 عامًا) في المستشفى لاحقًا.
وقال رئيس شرطة المدينة
كريستوفر بيلي
: "علينا أن نشعر جميعًا بالصدمة والغضب. ما جرى مأساة تهزّ ضمير المجتمع".
وأكدت الشرطة العثور على عدة أسلحة نارية في موقع الحادث، بينما تم توقيف سبعة أشخاص للتحقيق، دون أن تُحدد هوية مطلقي النار أو الضحايا رسميًا حتى الآن.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس البلدية جو هوغسيت عن خطط لتشديد حظر التجول على القاصرين في وسط المدينة، واصفًا
العنف المسلح
بـ"غير المقبول".
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب نهاية أسبوع دامية سابقة في المدينة، شهدت مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف المسلح خلال عطلات الصيف. (people)
مواضيع ذات صلة
مقتل 2 في إطلاق نار جماعي في ولاية فيلادلفيا (فيديو)
Lebanon 24
مقتل 2 في إطلاق نار جماعي في ولاية فيلادلفيا (فيديو)
07/07/2025 02:33:29
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. احتفال بالفوز تحوّل لمأساة
Lebanon 24
بالفيديو.. احتفال بالفوز تحوّل لمأساة
07/07/2025 02:33:29
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ABC: إطلاق نار جماعي في حديقة فيرمونت بمدينة فيلادلفيا يسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين
Lebanon 24
ABC: إطلاق نار جماعي في حديقة فيرمونت بمدينة فيلادلفيا يسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين
07/07/2025 02:33:29
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم روسي "أكثر دموية" هذا العام.. أوكرانيا تعلن الحداد بعد تحول مبنى سكني بكامله الى انقاض
Lebanon 24
هجوم روسي "أكثر دموية" هذا العام.. أوكرانيا تعلن الحداد بعد تحول مبنى سكني بكامله الى انقاض
07/07/2025 02:33:29
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"
Lebanon 24
امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"
16:12 | 2025-07-06
06/07/2025 04:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الأرض تبتلع السيارات
Lebanon 24
بالفيديو.. الأرض تبتلع السيارات
13:35 | 2025-07-06
06/07/2025 01:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد
Lebanon 24
في أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد
10:25 | 2025-07-06
06/07/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مروحية في بحر البلطيق.. وهذا مصير ركابها
Lebanon 24
سقوط مروحية في بحر البلطيق.. وهذا مصير ركابها
08:51 | 2025-07-06
06/07/2025 08:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة "فيلا" يمتلكها وزير... وتوقيف أحد المتورطين
Lebanon 24
سرقة "فيلا" يمتلكها وزير... وتوقيف أحد المتورطين
07:06 | 2025-07-06
06/07/2025 07:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
23:21 | 2025-07-05
05/07/2025 11:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
00:09 | 2025-07-06
06/07/2025 12:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:12 | 2025-07-06
امرأة خمسينية تقع ضحية "وهم الخيانة"
13:35 | 2025-07-06
بالفيديو.. الأرض تبتلع السيارات
10:25 | 2025-07-06
في أستراليا.. بتر ذراع امرأة بعد هجوم أسد
08:51 | 2025-07-06
سقوط مروحية في بحر البلطيق.. وهذا مصير ركابها
07:06 | 2025-07-06
سرقة "فيلا" يمتلكها وزير... وتوقيف أحد المتورطين
05:57 | 2025-07-06
سقط عليه... شاهد قبر قتل طفلاً داخل مقبرة
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
07/07/2025 02:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24