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برجك اليوم

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:00
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الحمل
تشعر بالضياع مع تأخّر اتخاذ قرار مصيري، ما ينعكس على أدائك في العمل. مزاجك المتقلب يزيد من توترك، لكن العلاقة العاطفية تبقى مستقرة. تجاهل الأحاديث السلبية وركّز على أهدافك.
الثور
حرصك على أداء المهام بكفاءة يعزز مكانتك أمام الإدارة. الأجواء العائلية مليئة بالتخطيط والانشغال الإيجابي. خصص وقتاً للاهتمام بصحتك، ولا تهمل التمارين الرياضية.
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الجوزاء
تصرفاتك المتقلبة تثير استياء الزملاء، لكن احترافيتك تحميك من التراجع. حافظ على مهنيتك، وكن أكثر حساسية في تعاملك مع من حولك. علاقتك العاطفية تنعم بالاستقرار.
السرطان
تسعى لاكتساب مهارات جديدة لضمان الاستمرارية في عملك. فترة الإجازة قد تكون فرصة مثالية لتجديد الطاقة. لا تغفل عن الشريك، فهو بحاجة لوجودك ودعمك.
الأسد 
تشعر بأنك تبذل مجهوداً كبيراً دون تقدير، لكن بعض المحيطين يرون أنك قادر على تقديم الأفضل. اغتنم الفرص لتحسين أدائك واستفد من نصائح أصحاب الخبرة.
العذراء
ضغوطات خارجية تؤثر على حياتك العاطفية. الشريك بحاجة لتأكيد أهميته في حياتك، فكن داعماً. تجنب تدخل الآخرين في تفاصيل علاقتكما، فذلك قد يعقّد الأمور.
الميزان
لا تتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، وخُذ وقتك لدراسة الأمور بعمق. ميز جيدًا بين الأصدقاء الحقيقيين ومن يستغلونك. انفعالك قد يضعك في مواقف غير مريحة.
العقرب
مفاجأة عائلية قد تفرض عليك تغيير خططك المهنية. الضغوطات العاطفية والنفسية تزداد، لذا من الأفضل ممارسة نشاط رياضي لتخفيف التوتر.
القوس
لا تهرب من مشاكلك، بل واجهها بحكمة. قد تتلقى دعوات اجتماعية متنوعة، اختر منها ما يناسبك. الشريك يشعر بالإهمال، فاحرص على طمأنته وإشعاره بالأمان.
الجدي
تنهي أخيراً أزمة مهنية طالما سببت لك القلق. عروض عمل مهمة على الطريق، فادرسها جيدًا قبل اتخاذ أي قرار. إجازة العيد تمنحك دفعة إيجابية معنوية.
الدلو
تمر بفترة من الإحباط والحزن نتيجة خيبة أمل. تمالك أعصابك وتعامل بمرونة مع الضغوط. الشريك يلعب دورًا مهمًا في دعمك، فتمسك به ولا تتردد في التعبير عن امتنانك.
الحوت
عروض جديدة تطرق بابك، لكن الكسل قد يعيقك. أنت بحاجة إلى مزيد من التركيز والحماس. أخبار من الماضي تعيد إليك شعوراً بالرضا، وقد تؤكد صحة قرارات سابقة.
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