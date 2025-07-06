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لم يكمل عامه الثالث.. جريمة مروعة بحق طفل هذه تفاصيلها

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:00
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في حادثة مأسوية هزّت ولاية ويسكونسن، لقي طفل يبلغ من العمر عامين حتفه بعد تعرضه لإصابات خطيرة، فيما وُجهت أصابع الاتهام إلى حبيب والدته السابق ووالده، وكلاهما باتا رهن الاحتجاز.
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وقعت الحادثة في 22 حزيران، حين عادت والدة الطفل، ليو إسكالانتي، إلى منزلها لتجد حبيبها السابق، جيمس فاندرليست (21 عامًا)، يقوم بمحاولة إنعاشه. وادّعى جيمس حينها أن الطفل سقط من على الدرج، غير أن نتائج التحقيقات الأولية نسفت هذه الرواية.

وأكدت ويندي ليمكويل، نائبة المدعي العام لمقاطعة براون، أن الإصابات لا تتطابق مع حادثة سقوط، مشيرةً إلى أن جيمس طلب من والدة الطفل الكذب على السلطات بشأن من كان يعتني بليو وقت وقوع الحادث.

وبحسب مكتب الادعاء، فإن والد جيمس، ديفيد فاندرليست، متهم بإيوائه ومساعدته على الهرب من وجه العدالة، مدّعيًا أنه هو من كان يرعى الطفل تلك الليلة. وقد تم توقيف الاثنين لاحقًا في كوخ بمقاطعة فلورنسا.

الطفل ليو، توفي بعد أيام من إصابته، في مأساة لا تزال تُثير الألم والغضب في صفوف العائلة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن جيمس ليس والد الطفل البيولوجي، وله سجل سابق من القضايا، بينها ما يتعلق بالعنف الأسري.

التحقيقات لا تزال جارية، وسط مطالبات شعبية بإنزال أقصى العقوبات بحق المسؤولين عن وفاة ليو، الذي لم يُكمل عامه الثالث. (people) 
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