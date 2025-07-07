Advertisement

منوعات

رجل يعرض حياته للخطر وينقذ جيرانه من حريق ضخم

Lebanon 24
07-07-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1387748-638874692638861839.png
Doc-P-1387748-638874692638861839.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العاصمة الفرنسية باريس حادثة إنقاذ بطولية بعد اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني، حيث أنقذ أحد السكان جيرانه المحاصرين داخل شقتهم، متجاهلا خطر السقوط من علو شاهق.
Advertisement

وبحسب وسائل إعلام فرنسة فقد اندلع الحريق في الطابق الثاني وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق العليا، مصحوبة بسحب كثيفة من الدخان، ما تسبب في محاصرة العديد من السكان.
 
وقد حاولت إحدى العائلات الفرار عبر السلالم، إلا أن الدخان السام أجبرهم على التراجع، ليجدوا أنفسهم عالقين في الطابق السادس، محاصرين بين النيران والدخان، حتى تدخل أحد الجيران.

وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الجار بعد أن خرج من نافذته، وسار بخطى حذرة معرضا حياته للخطر. وبشجاعة نادرة، حمل الأطفال واحدا تلو الآخر ثم ساعد الأم على النجاة.

ورغم خطورة الموقف، نجح الرجل في إنقاذ أفراد العائلة جميعا دون أن يصاب أحد بأذى. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
أسير إسرائيلي سابق بغزة: الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر
lebanon 24
07/07/2025 09:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان حذر الوزراء من أن توسيع الهجوم البري في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر
lebanon 24
07/07/2025 09:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: المساعدات حولت لفخ يعرض حياة المدنيين للخطر ويستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات
lebanon 24
07/07/2025 09:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي الأميركي في غزة يعرض الأرواح للخطر
lebanon 24
07/07/2025 09:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-07-06
23:00 | 2025-07-06
16:18 | 2025-07-06
16:12 | 2025-07-06
13:35 | 2025-07-06
10:25 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24