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منوعات
رجل يعرض حياته للخطر وينقذ جيرانه من حريق ضخم
Lebanon 24
07-07-2025
|
00:30
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شهدت
العاصمة الفرنسية
باريس
حادثة إنقاذ بطولية بعد اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني، حيث أنقذ أحد السكان جيرانه المحاصرين داخل شقتهم، متجاهلا خطر السقوط من علو شاهق.
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وبحسب وسائل إعلام فرنسة فقد اندلع الحريق في الطابق الثاني وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق
العليا
، مصحوبة بسحب كثيفة من الدخان، ما تسبب في محاصرة العديد من السكان.
وقد حاولت إحدى العائلات الفرار عبر السلالم، إلا أن الدخان السام أجبرهم على التراجع، ليجدوا أنفسهم عالقين في الطابق السادس، محاصرين بين النيران والدخان، حتى تدخل أحد الجيران.
وفي فيديو منتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ظهر الجار بعد أن خرج من نافذته، وسار بخطى حذرة معرضا حياته للخطر. وبشجاعة نادرة، حمل الأطفال واحدا تلو الآخر ثم ساعد الأم على النجاة.
ورغم خطورة الموقف، نجح الرجل في إنقاذ أفراد العائلة جميعا دون أن يصاب أحد بأذى. (سكاي نيوز عربية)
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