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منوعات
سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره
Lebanon 24
07-07-2025
|
03:16
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بمحافظة الشرقية في مصر، إخلاء سبيل عامل خدمات بلجنة مدرسة الثانوية بنين بمدينة أولاد صقر، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بمحاولة تسريب إجابات مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة داخل اللجنة.
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وكانت
النيابة
قد أمرت في وقت سابق بحبس العامل، ويدعى "ش. م."، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبس أثناء تمرير إجابات بين الطلاب خلال الامتحان، مستغلا طبيعة عمله داخل المدرسة.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم خالف التعليمات والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، وتم تحرير المحضر رقم 7285 جنح أولاد صقر لسنة 2025، وإحالته إلى
النيابة العامة
التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
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