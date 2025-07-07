قتلت زوجها لهذه الأسباب.. فهل فعلتها وحدها؟

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ألقت مباحث مركز شرطة الحامول بمحافظة في مصر، القبض على موظف سابق وربة منزل، بتهمة قتل الزوج، عامل زراعي، إثر علاقة بينهما، نشأت بين المتهمَين خلال سفر الزوج للعمل بالخارج. تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوصول جثة " ش"، 39 عامًا، عامل زراعي، إلى مصابًا بطلق ناري في الرأس.أظهر التقرير الطبي المبدئي وجود فتحة دخول بفروة الرأس بقطر 1 سم، مع جسم معدني مستقر داخل الجمجمة، فيما أكد شهود عثورهم على المجني عليه غارقًا في دمائه دون مشاهدة لحظة إطلاق النار. انتقل فريق من رجال المباحث، إلى المستشفى لمتابعة تفاصيل الواقعة، كما انتقل المستشار فاروق ، مدير نيابة الحامول، إلى موقع الحادث والمستشفى لمعاينة الجثمان ومسرح الجريمة وسط الأراضي الزراعية بالقرية.بتوجيه من مدير المباحث الجنائية، شُكل فريق بحث جنائي وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من" أ. ش. ز"، موظف سابق، في العقد الثاني من العمر، و"ر. س.م"، زوجة المجني عليه، ربة منزل، وتبين أن المتهمَين تربطهما علاقة غير شرعية، وقررا التخلص من الزوج بإطلاق النار عليه باستخدام طبنجة.واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أن عشيقها استدرج زوجها إلى موقع الحادث، ثم أطلق عليه النار، فيما أنكر المتهم الواقعة، إلا أن المتهمة أرشدت عن مكان السلاح المستخدم، وتم ضبطه.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف ، التي قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بدفنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3419 لسنة 2025 إداري مركز شرطة الحامول، وقررت حبس المتهمَين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني. (اليوم السابع)