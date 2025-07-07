بسبب حجم شفتيها... أطباء أسنان يرفضون علاج فتاة (صور)

تواجه البلغارية أندريا إيفانوفا، البالغة من العمر 28 عاما، أزمة صحية مؤلمة بعد كسر أحد أسنانها أثناء تناول لوح شوكولاتة بالبندق، في وقت ترفض فيه بعض العيادات الطبية تقديم العلاج لها بسبب شكل شفتيها، التي خضعت لعمليات تجميل متكررة بهدف تكبيرهما.إيفانوفا، التي أنفقت أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني للحصول على ما تصفه بـ"أكبر شفتين في العالم"، أكدت أن اثنين من أطباء الأسنان في العاصمة صوفيا رفضا علاجها، معللين القرار بأن حجم شفتيها الكبير يعيق تقديم الرعاية الآمنة.

وقالت أندريا، التي تعمل كممرضة مساعدة، إنها تشعر "بإحباط شديد" إزاء ما اعتبرته سلوكًا غير مهني وتمييزيًا، مشيرة إلى أن أحد الأطباء قال لها صراحة: "لا يمكنني علاجك، شفتاك كبيرتان جدا وستؤثران على عملي"، بينما اكتفى آخر بالاعتذار من دون تقديم بدائل.وأوضحت أن الألم الذي تعانيه مستمر منذ نحو شهر، وهي تسابق الزمن لإصلاح سنها قبل سفرها إلى .وكانت إيفانوفا قد واجهت تحذيرات طبية سابقة من خطورة الاستمرار في حقن الشفاه شهريا؛ إذ أشار أطباء إلى أن هذا السلوك قد يُعرض حياتها للخطر. ورغم ذلك، رفضت خياراتها التجميلية.وفيما أعربت عائلتها سابقا عن قلقها، مطالبة إياها بالتوقف عن الخضوع لمزيد من العمليات، تؤكد أندريا أنها "بالغة وتتحمل مسؤولية قراراتها"، مضيفة: "لا يمانع أصدقائي في الخروج معي، ويتقبلونني كما أنا، أما عائلتي فترى أن مظهري مخيف، لكنني لا أهتم لرأيهم".