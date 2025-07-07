29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسبب حجم شفتيها... أطباء أسنان يرفضون علاج فتاة (صور)
Lebanon 24
07-07-2025
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه البلغارية أندريا إيفانوفا، البالغة من العمر 28 عاما، أزمة صحية مؤلمة بعد كسر أحد أسنانها أثناء تناول لوح شوكولاتة بالبندق، في وقت ترفض فيه بعض العيادات الطبية تقديم العلاج لها بسبب شكل شفتيها، التي خضعت لعمليات تجميل متكررة بهدف تكبيرهما.
Advertisement
إيفانوفا، التي أنفقت أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني للحصول على ما تصفه بـ"أكبر شفتين في العالم"، أكدت أن اثنين من أطباء الأسنان في العاصمة صوفيا رفضا علاجها، معللين القرار بأن حجم شفتيها الكبير يعيق تقديم الرعاية الآمنة.
وقالت أندريا، التي تعمل كممرضة مساعدة، إنها تشعر "بإحباط شديد" إزاء ما اعتبرته سلوكًا غير مهني وتمييزيًا، مشيرة إلى أن أحد الأطباء قال لها صراحة: "لا يمكنني علاجك، شفتاك كبيرتان جدا وستؤثران على عملي"، بينما اكتفى آخر بالاعتذار من دون تقديم بدائل.
وأوضحت أن الألم الذي تعانيه مستمر منذ نحو شهر، وهي تسابق الزمن لإصلاح سنها قبل سفرها إلى
إيطاليا
.
وكانت إيفانوفا قد واجهت تحذيرات طبية سابقة من خطورة الاستمرار في حقن الشفاه شهريا؛ إذ أشار أطباء إلى أن هذا السلوك قد يُعرض حياتها للخطر. ورغم ذلك، رفضت
التراجع عن
خياراتها التجميلية.
وفيما أعربت عائلتها سابقا عن قلقها، مطالبة إياها بالتوقف عن الخضوع لمزيد من العمليات، تؤكد أندريا أنها "بالغة وتتحمل مسؤولية قراراتها"، مضيفة: "لا يمانع أصدقائي في الخروج معي، ويتقبلونني كما أنا، أما عائلتي فترى أن مظهري مخيف، لكنني لا أهتم لرأيهم".
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل وفد نقابة أطباء الأسنان وبحث مطالب النقابة
Lebanon 24
جعجع استقبل وفد نقابة أطباء الأسنان وبحث مطالب النقابة
07/07/2025 19:23:12
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة أسنان تحذر: لا تتجاهلوا هذه العلامة بعد التنظيف
Lebanon 24
طبيبة أسنان تحذر: لا تتجاهلوا هذه العلامة بعد التنظيف
07/07/2025 19:23:12
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
مقتل طبيبة أسنان في مصر.. ماذا حصل؟
07/07/2025 19:23:12
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال.. فما القصة؟ (صور)
Lebanon 24
فتاة تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لامين جمال.. فما القصة؟ (صور)
07/07/2025 19:23:12
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
طائرة تهبط بشكلٍ عاجلٍ... الدخان تصاعد من مقصورة الركاب!
Lebanon 24
طائرة تهبط بشكلٍ عاجلٍ... الدخان تصاعد من مقصورة الركاب!
10:37 | 2025-07-07
07/07/2025 10:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق القمر من أجل الحب... وهذا ما حصل بعدها
Lebanon 24
سرق القمر من أجل الحب... وهذا ما حصل بعدها
10:16 | 2025-07-07
07/07/2025 10:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... شاحنة كبيرة اجتاحت 23 سيارة!
Lebanon 24
فيديو مرعب... شاحنة كبيرة اجتاحت 23 سيارة!
08:25 | 2025-07-07
07/07/2025 08:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة موظفة بعد جلوس مديرتها عليها!
Lebanon 24
وفاة موظفة بعد جلوس مديرتها عليها!
07:16 | 2025-07-07
07/07/2025 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلت زوجها لهذه الأسباب.. فهل فعلتها وحدها؟
Lebanon 24
قتلت زوجها لهذه الأسباب.. فهل فعلتها وحدها؟
04:20 | 2025-07-07
07/07/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
14:44 | 2025-07-06
06/07/2025 02:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:37 | 2025-07-07
طائرة تهبط بشكلٍ عاجلٍ... الدخان تصاعد من مقصورة الركاب!
10:16 | 2025-07-07
سرق القمر من أجل الحب... وهذا ما حصل بعدها
08:25 | 2025-07-07
فيديو مرعب... شاحنة كبيرة اجتاحت 23 سيارة!
07:16 | 2025-07-07
وفاة موظفة بعد جلوس مديرتها عليها!
04:20 | 2025-07-07
قتلت زوجها لهذه الأسباب.. فهل فعلتها وحدها؟
03:16 | 2025-07-07
سرّب امتحانات الثانوية.. فكان هذا مصيره
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 19:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24