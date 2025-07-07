كنز روماني في ماردين التركية.. ما هو؟

عثر فريق تنقيب فسيفساء تاريخية تعود إلى نحو 1500 عام، في مدينة "دارا" القديمة الواقعة في قضاء أرطوكلو بولاية ، ، بحسب ما أفادت وكالة " " الرسمية.

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ويأتي هذا الاكتشاف ضمن أعمال تنقيب مستمرة في الموقع منذ 39 عامًا، تحت إشراف والسياحة ، والتي أدرجت الموقع ضمن "مشروع تراث " العام الماضي، بهدف الحفاظ على الآثار القديمة وتسليط الضوء على تراث المنطقة العريق.

مدينة دارا، التي أسستها الإمبراطورية الرومانية الشرقية كحصن دفاعي ضد الساسانيين، تُعدّ من أبرز المدن الأثرية في جنوب شرق تركيا. وتشير البيانات إلى اكتشاف العديد من الهياكل والبقايا المعمارية في الموقع، من بينها ، وقصر، وسوق، وسجن، ومستودع أسلحة، وسدّ، إلى جانب بقايا مقبرة جماعية.

كما تم العثور على أكثر من 10 آلاف قطعة أثرية من رؤوس سهام، ومصابيح، وقطع زجاجية وخزفية، ومجوهرات، خلال السنوات الماضية.

أما الفسيفساء المكتشفة مؤخرًا، فقد وُجدت في مبانٍ يُعتقد أنها كانت تستخدم كمساكن إلى جانب المتاجر وورش العمل، وتتميز بتصاميم مستوحاة من أشكال قطرات الماء والأمواج.

الثقافة والسياحة في ولاية ماردين، يهان جوك، إن الفسيفساء المكتشفة حديثًا كانت على أرضية منزل، على الأرجح بهدف الزينة، وتبلغ مساحتها نحو 50 مترًا مربعًا، موضحًا أنها تعرضت لأعمال ترميم في فترات مختلفة خلال العصور القديمة.