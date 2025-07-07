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برجك اليوم

Lebanon 24
07-07-2025 | 22:55
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الحمل
تشهد حياتك المهنية بعض التحولات والقرارات المفاجئة، وقد تجد نفسك أمام خيارين: الاعتراض أو التأقلم. الخيار الثاني سيكون الأنسب لك، خاصة أنك بحاجة إلى تطوير ذاتك ومهاراتك لتكون أكثر إنتاجًا.
الثور
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رغم خيبة الأمل التي عانيتها مؤخرًا بسبب رد سلبي على أمر كنت تنتظره، إلا أن الأيام المقبلة تحمل لك انفراجات، منها عروض جديدة وأخبار مهنية سعيدة. علاقتك العاطفية مستقرة وتسير في طريق إيجابي.
الجوزاء
انضمامك لدورات تدريبية جديدة يعزز من خبراتك، وطاقتك العالية تساعدك على بناء شبكة معارف مفيدة. انتبه لصحتك، فقد تمر بوعكة بسيطة تتطلب زيارة الطبيب وعدم إهمال الأعراض.
السرطان
مرحلة جديدة تلوح في الأفق المهني، تحتاج منك التركيز والتعلم من المحيطين بك. على الصعيد الاجتماعي، تتلقى دعوات كثيرة، لكن علاقتك العاطفية تظل غير واضحة وقد تحتاج لمزيد من التفاهم.
الأسد
قلّة التركيز قد تؤدي إلى أخطاء، لذا عليك التمهل والابتعاد عن التوتر. علاقتك بالشريك تشهد توترًا بسبب الانتقاد المستمر، حاول أن تكون أكثر تقبلًا وتفهمًا لتجنب تفاقم الخلافات.
العذراء
تشعر بعدم الراحة في محيط العمل، والضغوط تزداد. قد تتعرض لاستفزاز من أحد الزملاء، لكن ثقتك بأن هناك فرصة تنتظرك تجعل الأمل رفيقك. حاول تحويل خططك إلى واقع ملموس.
الميزان
الأجواء في العمل متوترة، لكن تجاهلك للأحاديث الجانبية سيحميك من الانجراف نحو السلبية. مسؤولياتك تزداد من قبل المدير، وتقبل التحدي سيساعدك على التألق. احرص على كتمان الأسرار التي تُكشف لك.
العقرب
تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية، مع عرض مشروع قد يغير حياتك المالية. تجنب الدخول في صراعات، وخصص بعض الوقت للراحة لتجديد طاقتك واستعادة توازنك النفسي.
القوس
ضغوط العمل تزداد مع اقتراب عطلة العيد، وتحاول إنهاء المهام بسرعة. لا تتراجع أمام المسؤوليات العائلية، فالإهمال قد يضعك في موقف محرج. على الصعيد العاطفي، تحاول تعويض الشريك عن غيابك السابق.
الجدي
فترة مالية حرجة، والمصاريف المفاجئة تضعك تحت ضغط. تتلقى أخبارًا مقلقة في العمل، لكن هدوءك سيساعدك على التعامل معها. حافظ على نمط حياتك الصحي، ولا تهمل نظام نومك.
الدلو
اليوم يحمل تناقضات، لكنه ينتهي بنتائج إيجابية. تشعر بالرضا بعد إنجاز العديد من المهام، لكن توتر علاقتك مع أحد الأصدقاء قد يفاجئك. الحقيقة التي ستكتشفها قد تكون مخيبة للآمال.
الحوت
العمل يحتاج إلى اهتمامك الكامل، فالفترة القادمة حاسمة. لا تدخل في صراعات مع الزملاء أو الإدارة، وتعامل مع المستجدات بحذر. مشروع سفر محتمل مع الأصدقاء يثير حماسك، فابدأ التخطيط له بعناية.
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