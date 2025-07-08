نهاية مأسوية.. حاول إنقاذ السلحفاة فقتلته شاحنة

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كان مواطن المجهول الهوية مسافرًا السريع I-95 عبر مقاطعة إنديان ريفر عندما رصد سلحفاة على الطريق السريع المزدحم قبل الساعة 4:30 مساءً بقليل، بالتوقيت المحلي 6 تموز، وفقًا لـ WESH ، نقلاً عن دورية الطرق السريعة في فلوريدا (FHP).أوقف الرجل سيارته على الكتف الأيمن من الطريق السريع وبدأ في السير شرقًا عبر المسارات المتجهة جنوبًا، وفقًا لصحيفة Treasure Coast Newspapers، نقلاً عن FHP.وبينما كان الرجل يحاول إكمال عملية الانقاذ، تباطأت سيارة مازدا CX-9 موديل 2020 في المسار الأوسط لتجنب الاصطدام به، حسبما ذكرت قناة FOX 35 نقلاً عن FHP.لكن شاحنة بيك اب 3500 موديل 2020، كانت تسير أيضًا في المسار الأوسط، فشلت في التباطؤ في الوقت المناسب واصطدمت بالمركبة الأولى.تسبب الاصطدام في دفع سيارة المازدا خارج الطريق واصطدامها بسياج. ثم صدمت سيارة الدودج الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وسقط على جانب الطريق الأيسر، وفقًا لما ذكرته ، نقلاً عن شرطة ميامي. (people)