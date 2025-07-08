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منوعات
نهاية مأسوية.. حاول إنقاذ السلحفاة فقتلته شاحنة
Lebanon 24
08-07-2025
|
02:40
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فقد رجل يبلغ من العمر 77 عامًا حياته أثناء محاولته إنقاذ سلحفاة على
الطريق السريع
95 في
فلوريدا
خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من
تموز
، وفقًا لتقارير متعددة.
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كان مواطن
فيرمونت
المجهول الهوية مسافرًا
على الطريق
السريع I-95 عبر مقاطعة إنديان ريفر عندما رصد سلحفاة على الطريق السريع المزدحم قبل الساعة 4:30 مساءً بقليل، بالتوقيت المحلي
يوم الأحد
6 تموز، وفقًا لـ WESH ، نقلاً عن دورية الطرق السريعة في فلوريدا (FHP).
أوقف الرجل سيارته على الكتف الأيمن من الطريق السريع وبدأ في السير شرقًا عبر المسارات المتجهة جنوبًا، وفقًا لصحيفة Treasure Coast Newspapers، نقلاً عن FHP.
وبينما كان الرجل يحاول إكمال عملية الانقاذ، تباطأت سيارة مازدا CX-9 موديل 2020 في المسار الأوسط لتجنب الاصطدام به، حسبما ذكرت قناة FOX 35 نقلاً عن FHP.
لكن شاحنة بيك اب
دودج
3500 موديل 2020، كانت تسير أيضًا في المسار الأوسط، فشلت في التباطؤ في الوقت المناسب واصطدمت بالمركبة الأولى.
تسبب الاصطدام في دفع سيارة المازدا خارج الطريق واصطدامها بسياج. ثم صدمت سيارة الدودج الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وسقط على جانب الطريق الأيسر، وفقًا لما ذكرته
صحيفة ميامي هيرالد
، نقلاً عن شرطة ميامي. (people)
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