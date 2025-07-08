Advertisement

منوعات

نهاية مأسوية.. حاول إنقاذ السلحفاة فقتلته شاحنة

Lebanon 24
08-07-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1388342-638875646072210865.png
Doc-P-1388342-638875646072210865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فقد رجل يبلغ من العمر 77 عامًا حياته أثناء محاولته إنقاذ سلحفاة على الطريق السريع 95 في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من تموز، وفقًا لتقارير متعددة.
Advertisement

كان مواطن فيرمونت المجهول الهوية مسافرًا على الطريق السريع I-95 عبر مقاطعة إنديان ريفر عندما رصد سلحفاة على الطريق السريع المزدحم قبل الساعة 4:30 مساءً بقليل، بالتوقيت المحلي يوم الأحد 6 تموز، وفقًا لـ WESH ، نقلاً عن دورية الطرق السريعة في فلوريدا (FHP).

أوقف الرجل سيارته على الكتف الأيمن من الطريق السريع وبدأ في السير شرقًا عبر المسارات المتجهة جنوبًا، وفقًا لصحيفة Treasure Coast Newspapers، نقلاً عن FHP.

وبينما كان الرجل يحاول إكمال عملية الانقاذ، تباطأت سيارة مازدا CX-9 موديل 2020 في المسار الأوسط لتجنب الاصطدام به، حسبما ذكرت قناة FOX 35 نقلاً عن FHP.

لكن شاحنة بيك اب دودج 3500 موديل 2020، كانت تسير أيضًا في المسار الأوسط، فشلت في التباطؤ في الوقت المناسب واصطدمت بالمركبة الأولى.

تسبب الاصطدام في دفع سيارة المازدا خارج الطريق واصطدامها بسياج. ثم صدمت سيارة الدودج الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، وسقط على جانب الطريق الأيسر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد ، نقلاً عن شرطة ميامي. (people)
مواضيع ذات صلة
نهاية مأسوية لنجمة تلفزيون حامل في شهرها السابع.. هذا ما فعله حبيبها السابق بها!
lebanon 24
08/07/2025 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّف عليها عبر الانترنت.. نهاية مأسوية لنجم تركي شهير على يد فتاة عشرينية! (فيديو)
lebanon 24
08/07/2025 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مأسوية.. أب قتل ابنته ثم انتحر
lebanon 24
08/07/2025 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أنثى فيل "تنتقم من شاحنة" قتلت صغيرها!
lebanon 24
08/07/2025 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:46 | 2025-07-08
04:21 | 2025-07-08
03:42 | 2025-07-08
02:57 | 2025-07-08
01:08 | 2025-07-08
23:39 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24