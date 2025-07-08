ثعبان بحر داخل جسد إنسان... حالة طبية نادرة تصدم الأطباء

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وكان المريض قد وصل إلى قسم الطوارئ في المستشفى الأول التابع لجامعة هونان الطبية وهو يعاني من ألم حاد ومفاجئ في البطن، لدرجة أن وجهه شحب وبدأ يتعرق بغزارة. وعند إجراء الفحص بالأشعة المقطعية، اكتشف الأطباء كائنًا غريبًا اخترق جدار الأمعاء وتوغّل نحو المعدة، ما تسبب في تصلّب البطن بشكل مقلق.وأمام خطر الإصابة بالتهاب الصفاق، سارع الأطباء إلى إجراء جراحة تنظيرية عاجلة، حيث فوجئ الفريق بكائن حي يتحرك داخل البطن، يبلغ طوله نحو قدم واحدة، وقد ثقب القولون السيني.تمكّن الجراحون من إزالة الكائن باستخدام مشبك خاص، ثم قاموا بإغلاق الفتحة في الأمعاء وغسل تجويف البطن بمحلول ملحي. وقد تكللت العملية بالنجاح، وتعافى المريض بالكامل وغادر المستشفى بعد أيام قليلة من المتابعة.ولا تزال تفاصيل إضافية حول كيفية دخول الكائن إلى جسد الرجل، أو مصيره بعد الإزالة، غير معروفة حتى الآن. (news18)