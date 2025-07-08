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متفرقات
مصري يكتشف صدفة أنه متوفى رسمياً.. ووزارة الداخلية تنشر التفاصيل
Lebanon 24
08-07-2025
|
09:30
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كشفت
وزارة الداخلية
المصرية
، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل واقعة غريبة تقدم بها أحد المواطنين في محافظة المنوفية، شمال
القاهرة
، بعد اكتشافه صدور شهادة وفاة باسمه رغم أنه ما يزال على قيد الحياة.
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وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنها تابعت منشوراً متداولاً على
مواقع التواصل الاجتماعي
، يتضمن تضرر رجل من سكان مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من صدور شهادة وفاة له، رغم عدم وفاته.
وبعد الفحص والتحري، تبين أن أسرة المواطن المعني، وتحديداً أشقاءه، كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية عام 2019 أمام محكمة الأسرة، طالبوا فيها باعتباره مفقوداً، بعد سفره إلى إحدى الدول في عام 1995 وانقطاع أخباره منذ ذلك الحين.
وفي عام 2021، أصدرت محكمة استئناف شبين الكوم حكماً قضى باعتبار المواطن متوفى، بناء على حالة الفقدان الطويلة، وتم استخراج شهادة الوفاة الرسمية استناداً إلى هذا الحكم.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التواصل مع المواطن المتضرر، وإبلاغه بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للطعن في الحكم القضائي السابق، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار قانونية وإدارية، وفي مقدمتها شهادة الوفاة.
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