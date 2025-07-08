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اعتراف اسرائيلي تاريخي: الأهرامات ليست لبني إسرائيل!

Lebanon 24
08-07-2025 | 10:00
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لأول مرة، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بعدم وجود علاقة لبني إسرائيل ببناء أهرامات الجيزة، داحضًا رواية متداولة في الثقافة الدينية والتعليمية الإسرائيلية منذ عقود.
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وقال موقع "واللا" الإخباري إن الاكتشافات الأثرية الحديثة بقيادة الدكتور زاهي حواس داخل الهرم الأكبر، أظهرت نقوشًا عمرها 4500 عام تعود لفرق بناء مصرية، ما يثبت أن الأهرامات بُنيت على يد عمال مهرة، وليس عبيدًا، وقبل وجود بني إسرائيل في مصر بأكثر من ألف عام.

وأشار التقرير إلى أن هذه النقوش وُجدت في تجاويف ضيقة فوق "حجرة الملك"، وتحمل أسماء فرق العمل وعلامات ملكية من عهد الفرعون خوفو. كما عُثر على مقابر للعمال قرب الهرم، ما يُؤكد احترامهم وتقدير دورهم، وهو ما يناقض تمامًا صورة العبيد المضطهدين.

كما كشفت أعمال التنقيب عن مدينة كاملة للعمال تضم مخابز ومستودعات وأدلة على تغذية متكاملة، حيث كان يُذبح يوميًا أكثر من 40 رأس ماشية لإطعام 10,000 عامل، ما ينفي أسطورة أنهم كانوا يعيشون على البصل والثوم فقط.

وأوضح الموقع أن الرواية الخاطئة بدأت مع المؤرخ اليهودي يوسيفوس، لكنها تتناقض مع الحقائق التاريخية والأثرية. ويستعد فريق الدكتور حواس الآن لاستكشاف "الفراغ الكبير" داخل الهرم بروبوت صغير الحجم، في محاولة للكشف عن أسراره المعمارية وربما العثور على مقبرة الملك خوفو المفقودة.
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