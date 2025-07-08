اعتراف اسرائيلي تاريخي: الأهرامات ليست لبني إسرائيل!

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لأول مرة، أقرّ الإعلام بعدم وجود علاقة لبني ببناء أهرامات ، داحضًا رواية متداولة في الثقافة والتعليمية منذ عقود.وقال موقع "واللا" الإخباري إن الاكتشافات الأثرية الحديثة بقيادة الدكتور داخل الهرم الأكبر، أظهرت نقوشًا عمرها 4500 عام تعود لفرق بناء ، ما يثبت أن الأهرامات بُنيت على يد عمال مهرة، وليس عبيدًا، وقبل وجود بني إسرائيل في مصر بأكثر من ألف عام.وأشار التقرير إلى أن هذه النقوش وُجدت في تجاويف ضيقة فوق "حجرة الملك"، وتحمل أسماء فرق العمل وعلامات ملكية من عهد الفرعون . كما عُثر على مقابر للعمال قرب الهرم، ما يُؤكد احترامهم وتقدير دورهم، وهو ما يناقض تمامًا صورة العبيد المضطهدين.كما كشفت أعمال التنقيب عن مدينة كاملة للعمال تضم مخابز ومستودعات وأدلة على تغذية متكاملة، حيث كان يُذبح يوميًا أكثر من 40 رأس ماشية لإطعام 10,000 عامل، ما ينفي أسطورة أنهم كانوا يعيشون على البصل والثوم فقط.وأوضح الموقع أن الرواية الخاطئة بدأت مع المؤرخ اليهودي يوسيفوس، لكنها تتناقض مع الحقائق التاريخية والأثرية. ويستعد فريق الدكتور حواس الآن لاستكشاف "الفراغ الكبير" داخل الهرم بروبوت صغير الحجم، في محاولة للكشف عن أسراره المعمارية وربما العثور على مقبرة الملك خوفو المفقودة.