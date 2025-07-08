عُثر عليها وسط الغابات... سلحفاة محترقة تثير تعاطفًا واسعًا (صورة)

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وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع اليوم"بقوقعتها الصلبة قاومت لساعات طويلة لتستسلم أخيرًا وتجد طريقها إلى الموت في أحضان النيران اللاهبة وتنهي قصة السلحفاة التي ترمز للصبر والصلابة".وأشار إلى "عثور فرقه على سلحفاة محترقة في غابات قرية بمنطقة كسب في ريف ، أثناء مكافحة الفرق للحرائق الضخمة في المنطقة".وأضاف أن فرق الإطفاء تبذل أقصى طاقاتها وتنتشر على طول الخط الفاصل لمنع توسع النيران إلى داخل محمية الفرنلق في ريف اللاذقية، وحماية أكثر الغابات ثراءً بالأشجار الحرجية في .وحصدت صورة السلحفاة المحروقة عددًا هائلًا من التعليقات، حيث أبدى رواد تعاطفهم معها، مناشدين العالم بتقديم المساعدة لسوريا في إخماد النيران المدمرة.