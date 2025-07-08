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عُثر عليها وسط الغابات... سلحفاة محترقة تثير تعاطفًا واسعًا (صورة)

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:16
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أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الثلاثاء، عن العثور على سلحفاة محترقة داخل غابات ريف اللاذقية على الساحل السوري.
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وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم"بقوقعتها الصلبة قاومت لساعات طويلة لتستسلم أخيرًا وتجد طريقها إلى الموت في أحضان النيران اللاهبة وتنهي قصة السلحفاة التي ترمز للصبر والصلابة".

وأشار إلى "عثور فرقه على سلحفاة محترقة في غابات قرية الشيخ حسن بمنطقة كسب في ريف اللاذقية، أثناء مكافحة الفرق للحرائق الضخمة في المنطقة".

وأضاف أن فرق  الإطفاء تبذل أقصى طاقاتها وتنتشر على طول الخط الفاصل لمنع توسع النيران إلى داخل محمية الفرنلق في ريف اللاذقية، وحماية أكثر الغابات ثراءً بالأشجار الحرجية في سوريا.

وحصدت صورة السلحفاة المحروقة عددًا هائلًا من التعليقات، حيث أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم معها، مناشدين العالم بتقديم المساعدة لسوريا في إخماد النيران المدمرة. 

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