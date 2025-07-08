عمرها 200 مليون عام... علماء يعثرون على حفرية تيروصور نادر!

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وبحسب موقع "لايف ساينس"، جاء الاكتشاف بعد أن أعاد فريق من العلماء في التابع لمؤسسة سميثسونيان في ، دراسة عظمة فك متحجرة تم العثور عليها في ولاية عام 2011. وقد ساعدت تقنيات المسح الحديثة في تحديد أن العظمة تعود إلى نوع من التيروصورات، وهي زواحف طائرة كانت تعيش في زمن الديناصورات.وقال العلماء إنه تم حفظ الفك في صخور يعود عمرها إلى نحو 209 ملايين عام. ويُرجّح أن هذا الكائن كان بحجم طائر النورس، ويتغذى على الأسماك البدائية المغطاة بحراشف عظمية، استناداً إلى التآكل غير المعتاد في أطراف أسنانه.ويُعد الموقع الذي عُثر فيه على الحفرية جزءًا من منتزه الغابة المتحجرة الوطني، وكان في السابق مجرى نهر خلال العصر الترياسي. وقد ساعدت الرواسب المتراكمة حينها في حفظ بقايا حيوانات منقرضة، منها برمائيات عملاقة وزواحف مدرعة، إضافة إلى ضفادع وسلاحف يمكن التعرف عليها اليوم.وأكد الباحث الدكتور بن كليغمان أن هذا الاكتشاف يسلّط الضوء على مرحلة انتقالية في تاريخ الحياة على الأرض، حين كانت أنواع منقرضة تعيش جنباً إلى جنب مع كائنات تطورت لاحقاً واستمرت حتى يومنا هذا.