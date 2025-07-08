بشكل غامض.. نسخة نادرة من التوراة تختفي من دولة عربية

تعمل دائرة الآثار والتراث في على البحث عن كتاب أثري يُعتقد أنه نسخة نادرة من ، اختفى بشكل غامض أثناء نقله بين عدة جهات بهدف تقدير سنة كتابته وقيمته التاريخية.

وكانت المخابرات قد ضبطت قبل نحو عام ثلاثة أشخاص أثناء محاولة تهريب هذا الكتاب النادر لأول مرة.

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وبينما أحيلت عصابة تهريب الآثار إلى التحقيق والمحاكمة حينها، تم نقل الكتاب إلى جهات حكومية متخصصة لفحصه وتقييمه، قبل أن يختفي خلال تلك العملية.وأثارت وسائل إعلام ، بينها موقع " " الإخباري المحلي، منذ يوم أمس الاثنين، قضية اختفاء الكتاب الأثري، والذي كان محفوظًا داخل صندوق أثري ويضم صفحات منقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي، ويُعتقد أنه يعود إلى حقبة تاريخية قديمة.وأضاف الموقع الإخباري، نقلًا عن مصدَرين، لم يسمهما، أن الكتاب أُحيل إلى الجهات المختصة في والآثار للتدقيق فيه ومعرفة ما إذا كان أصليًّا أم مقلدًا، قبل أن يختفي خلال تداوله بين دوائر التحقيق في .وضبطت أفراد عصابة تهريب الآثار في من العام الماضي في محافظة ، وخضعوا للتحقيق والمحاكمة فيها وفي محافظة ديالى، حيث امتدت قضيتهما إلى هناك.لكن التحقيقات في القضية تعثرت بسبب اختفاء أحد المضبوطات فيها، لتبدأ دائرة الآثار والتراث في العراق عمليات بحث وتتبع لمعرفة مصير الكتاب الأثري.