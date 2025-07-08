بشكل غامض.. نسخة نادرة من التوراة تختفي من دولة عربية

تعمل دائرة الآثار والتراث في العراق على البحث عن كتاب أثري يُعتقد أنه نسخة نادرة من التوراة، اختفى بشكل غامض أثناء نقله بين عدة جهات بهدف تقدير سنة كتابته وقيمته التاريخية.
وكانت المخابرات العراقية قد ضبطت قبل نحو عام ثلاثة أشخاص أثناء محاولة تهريب هذا الكتاب النادر لأول مرة.
وبينما أحيلت عصابة تهريب الآثار إلى التحقيق والمحاكمة حينها، تم نقل الكتاب إلى جهات حكومية متخصصة لفحصه وتقييمه، قبل أن يختفي خلال تلك العملية.
وأثارت وسائل إعلام عراقية
، بينها موقع "شفق نيوز
" الإخباري المحلي، منذ يوم أمس الاثنين، قضية اختفاء الكتاب الأثري، والذي كان محفوظًا داخل صندوق أثري ويضم صفحات منقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي، ويُعتقد أنه يعود إلى حقبة تاريخية قديمة.
وأضاف الموقع الإخباري، نقلًا عن مصدَرين، لم يسمهما، أن الكتاب أُحيل إلى الجهات المختصة في وزارة الثقافة والسياحة
والآثار للتدقيق فيه ومعرفة ما إذا كان أصليًّا أم مقلدًا، قبل أن يختفي خلال تداوله بين دوائر التحقيق في بغداد
.
وضبطت السلطات الأمنية
أفراد عصابة تهريب الآثار في تموز
من العام الماضي في محافظة كركوك
، وخضعوا للتحقيق والمحاكمة فيها وفي محافظة ديالى، حيث امتدت قضيتهما إلى هناك.
لكن التحقيقات في القضية تعثرت بسبب اختفاء أحد المضبوطات فيها، لتبدأ دائرة الآثار والتراث في العراق عمليات بحث وتتبع لمعرفة مصير الكتاب الأثري.