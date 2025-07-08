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برجك اليوم

Lebanon 24
08-07-2025 | 22:57
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الحمل
تشعر اليوم بضغط شديد بسبب الأعمال المتراكمة، لذا من الأفضل تأجيل بعض المهام لتجنب الإرهاق. لا تتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية في مجال العمل، فالتأني مهم الآن. قد تتلقى اتصالًا لإجراء مقابلة عمل، فتأكد من استغلال هذه الفرصة بحماس. حاول أن تتحلى بالمرونة في تعاملك مع الآخرين وتجنب العصبية التي قد تؤثر سلبًا على علاقاتك.
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الثور
تتفتح أمامك فرص جديدة في الفترة المقبلة، ويُنصح بالتحرك نحو أكثر من اتجاه وعدم إغلاق أي باب أمامك. الصبر مفتاح نجاحك، فلا تفقده خصوصًا إذا كنت تنتظر أمرًا مهمًا منذ فترة. تخطط لقضاء وقت ترفيهي مع العائلة، وهذا سيكون فرصة لإعادة شحن طاقتك. احرص على نظامك الغذائي وقلل من التدخين للحفاظ على صحتك.
الجوزاء 
قد تواجه خلافًا أو نقاشًا حادًا مع أحد زملائك في العمل، من الأفضل أن تسعى لإنهاء هذا النزاع سريعًا لتجنب تصاعده. تفكر في دعوة الأقارب لتجمع منزلي، وهو قرار جيد لدعم علاقاتك الاجتماعية. كن حذرًا في ردود أفعالك ولا تتجاهل علامات الانزعاج من الشريك.
السرطان
تتعامل مع العديد من المسؤوليات الجديدة في عملك، وقد تسمع أخبارًا صادمة تخص زملاءك. لا تدع التوتر يسيطر عليك وحاول ألا تقارن نفسك بالآخرين، فلكل شخص ظروفه الخاصة. على الصعيد العاطفي، تتجه علاقتك نحو تحسن ملحوظ.
الأسد
قد تحدث سوء تفاهمات مع بعض زملائك في العمل مما يسبب توترًا مؤقتًا. حاول أن تبتعد عن النزاعات وركز على مهامك لتجنب مزيد من التعقيدات. دعمك لشريك حياتك سيكون له أثر إيجابي على علاقتكما في هذه الفترة.
العذراء
تشهد اجتماعات هامة في عملك تناقش خلالها الكثير من المواضيع الحرجة. من الضروري أن تنظم أولوياتك وتضع خطة واضحة لتحقيق أهدافك. ستشعر بالفخر بما تحقق من إنجازات قريبًا. قد تمر بعلاقة عاطفية غير مستقرة تثير لديك بعض التوتر.
الميزان
تخوض نقاشات مع زملاء العمل، والأمور تسير بشكل هادئ ومستقر. تتمتع هذه الفترة بشعبية وسط زملائك بفضل شخصيتك المرحة والإيجابية. ابتعد عن الأشخاص السلبيين الذين يشكلون عبئًا عليك.
العقرب
تدخل في حوارات فلسفية ونقاشات مثيرة مع أصدقائك وزملائك. قد يحاول بعض الزملاء الإضرار بك، فكن حذرًا وناقش الأمر مع مديرك إذا لزم الأمر. حاول التعبير عن مشاعرك للشريك ولا تهمل صحتك، واحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة.
القوس
تحقق نجاحات مالية في عملك تجلب لك أرباحًا ملموسة. استمر في تطوير مهاراتك وكن حذرًا من التسرع في اتخاذ القرارات. قد يحاول أحد الأشخاص إثارة المشاكل بينك وبين صديق مقرب، لكنك تنجح في كشف المخطط.
الجدي
تمر بفترة تغييرات إيجابية تؤثر على حياتك بشكل عام. قد تضطر إلى تغيير نمط حياتك لتحسين وضعك. علاقتك العاطفية تمر بمرحلة غامضة، لذا احرص على الحفاظ على موقفك ولا تقدم تنازلات غير مريحة. أخبار سعيدة تلوح في الأفق وستشعرك بالرضا قريبًا.
الدلو
تشعر بخيبة أمل داخلية رغم ثباتك الظاهري. تفكر في البدء بمشروع جديد والعمل على تطوير ذاتك بعيدًا عن بيئتك الحالية. يحظى دعم الشريك بحضور قوي في هذه الفترة، مما يشجعك على المضي قدمًا.
الحوت
تتعرض لصدمة كبيرة بسبب خيانة أو خيبة أمل من صديق مقرب بعد جهود بذلتها من أجله. تواجه بعض العقبات في الفترة المقبلة، وقد يحاول أحدهم استفزازك. مع ذلك، تسير حياتك العاطفية بشكل جيد ومستقر.
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