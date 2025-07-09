حادث مؤسف.. وفاة عائلة أميركية بأكملها إثر تحطم طائرة صغيرة (صور)

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ووقعت الطائرة، الاثنين الماضي في حقل قرب مجموعة من الأشجار مدينة سانفورد بولاية .



وذكرت شرطة الطرق السريعة في الولاية، أن الضحايا هم وكانديس بوشانان، ويبلغ كلاهما من العمر 35 عامًا. في حادث مؤسف، لقيت أسرة أميركية مكونة من 4 أفراد، حتفها جراء تحطم طائرة صغيرة أثناء عودتهم من .ووقعت الطائرة، الاثنين الماضي في حقل قرب مجموعة من الأشجار مدينة سانفورد بولاية .وذكرت شرطة الطرق السريعة في الولاية، أن الضحايا هم وكانديس بوشانان، ويبلغ كلاهما من العمر 35 عامًا.

إضافة إلى ابنتهما أوبري، البالغة من العمر 10 أعوام، وابنهما ، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام.



وتوفي 3 منهم في موقع الحادث، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا، بحسب بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس".



والطائرة، التي تحطمت ظهر يوم الاثنين الماضي، هي من طراز "سيراس إس آر 22 تي".



وتشير سجلات إدارة إلى أن ترافيس بوشانان، من سانفورد، هو مالك الطائرة، التي توفي جميع ركابها. (إرم نيوز)