29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادث مؤسف.. وفاة عائلة أميركية بأكملها إثر تحطم طائرة صغيرة (صور)
Lebanon 24
09-07-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادث مؤسف، لقيت أسرة أميركية مكونة من 4 أفراد، حتفها جراء تحطم طائرة صغيرة أثناء عودتهم من
ولاية فلوريدا
.
Advertisement
ووقعت الطائرة، الاثنين الماضي في حقل قرب مجموعة من الأشجار
شمال شرق
مدينة سانفورد بولاية
نورث كارولينا
.
وذكرت شرطة الطرق السريعة في الولاية، أن الضحايا هم
ترافيس
وكانديس بوشانان، ويبلغ كلاهما من العمر 35 عامًا.
إضافة إلى ابنتهما أوبري، البالغة من العمر 10 أعوام، وابنهما
ووكر
، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام.
وتوفي 3 منهم في موقع الحادث، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا، بحسب بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
والطائرة، التي تحطمت ظهر يوم الاثنين الماضي، هي من طراز "سيراس إس آر 22 تي".
وتشير سجلات إدارة
الطيران الاتحادية
إلى أن ترافيس بوشانان، من سانفورد، هو مالك الطائرة، التي توفي جميع ركابها. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
09/07/2025 11:54:08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة "سيلفي" أخيرة... وفاة عائلة بأكملها في تحطّم الطائرة الهنديّة
Lebanon 24
صورة "سيلفي" أخيرة... وفاة عائلة بأكملها في تحطّم الطائرة الهنديّة
09/07/2025 11:54:08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
Lebanon 24
"رويترز" عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 290 قتيلاً
09/07/2025 11:54:08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة سي بي إس: تحطم طائرة صغيرة قرب مطار بولاية نيو جيرسي وإصابة 5 أشخاص على الأقل
Lebanon 24
شبكة سي بي إس: تحطم طائرة صغيرة قرب مطار بولاية نيو جيرسي وإصابة 5 أشخاص على الأقل
09/07/2025 11:54:08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
Lebanon 24
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
03:52 | 2025-07-09
09/07/2025 03:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
Lebanon 24
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
03:39 | 2025-07-09
09/07/2025 03:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية جبيل: ORA Festival ينطلق من الميناء في نسخته الأولى في لبنان
Lebanon 24
بلدية جبيل: ORA Festival ينطلق من الميناء في نسخته الأولى في لبنان
03:29 | 2025-07-09
09/07/2025 03:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً توديع هذا "الإجراء المحرج" داخل المطارات
Lebanon 24
وأخيراً توديع هذا "الإجراء المحرج" داخل المطارات
00:21 | 2025-07-09
09/07/2025 12:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
08/07/2025 11:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
Lebanon 24
هذا سر الإيجابية الأميركية تجاه "حزب الله".. القصة "عسكرية"
10:30 | 2025-07-08
08/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
Lebanon 24
خسائر كبيرة... ما سبب إنخفاض الدولار؟
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
Lebanon 24
مذيعة الـ"أم تي في": "ما عدت مشاركة بهالعمل لاسباب بخجل احكي فيا"
07:28 | 2025-07-08
08/07/2025 07:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
Lebanon 24
خطر يتربّص باللبنانيين.. والضحايا وطن وشعب
10:00 | 2025-07-08
08/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:52 | 2025-07-09
جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته
03:39 | 2025-07-09
حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس
03:29 | 2025-07-09
بلدية جبيل: ORA Festival ينطلق من الميناء في نسخته الأولى في لبنان
00:21 | 2025-07-09
وأخيراً توديع هذا "الإجراء المحرج" داخل المطارات
23:34 | 2025-07-08
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:27 | 2025-07-08
من الذكاء إلى الجنون… Grok يمدح هتلر ويشعل منصة "إكس"
فيديو
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
Lebanon 24
خلعته وعادت إلى الغناء ثم ارتدته.. فنانة شهيرة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)
01:22 | 2025-07-09
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب 6 أشهر.. توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" والتطبيع مع إسرائيل (فيديو)
23:34 | 2025-07-08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
09/07/2025 11:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24