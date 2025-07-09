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حادث مؤسف.. وفاة عائلة أميركية بأكملها إثر تحطم طائرة صغيرة (صور)

Lebanon 24
09-07-2025 | 02:12
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في حادث مؤسف، لقيت أسرة أميركية مكونة من 4 أفراد، حتفها جراء تحطم طائرة صغيرة أثناء عودتهم من ولاية فلوريدا
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ووقعت الطائرة، الاثنين الماضي في حقل قرب مجموعة من الأشجار شمال شرق مدينة سانفورد بولاية نورث كارولينا.

وذكرت شرطة الطرق السريعة في الولاية، أن الضحايا هم ترافيس وكانديس بوشانان، ويبلغ كلاهما من العمر 35 عامًا.
 
 
 
 
 
إضافة إلى ابنتهما أوبري، البالغة من العمر 10 أعوام، وابنهما ووكر، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام.

وتوفي 3 منهم في موقع الحادث، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا، بحسب بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

والطائرة، التي تحطمت ظهر يوم الاثنين الماضي، هي من طراز "سيراس إس آر 22 تي".

وتشير سجلات إدارة الطيران الاتحادية إلى أن ترافيس بوشانان، من سانفورد، هو مالك الطائرة، التي توفي جميع ركابها. (إرم نيوز)
 
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