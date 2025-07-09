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بلدية جبيل: ORA Festival ينطلق من الميناء في نسخته الأولى في لبنان

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:29
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أعلنت بلدية جبيل في بيان، أن "مهرجان ORA ينطلق لأول مرة في لبنان، وتحديدًا من ميناء جبيل التاريخي، بين 14 و٢٠ تموز الحالي، ليقدّم تجربة ترفيهية غير مسبوقة تجمع بين الرياضة، الموسيقى، الفنون، والأنشطة العائلية في أجواء صيفية ساحرة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط".
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يمتد المهرجان على مساحة ترفيهية ضخمة تشمل:

-منطقة Arcade مع ملعب كرة سلة بإشراف خبراء رياضيين.

-ألعاب للأطفال.

-مسرح استعراضي من تنظيم "artists & more".

-أكشاك طعام ومشروبات منوّعة.

يُشارك في المهرجان أهم منسّقي الأغاني (DJ)، أبرزهم DJ Hugel العالمي الذي يُحيي ليلة ١٩ تموز في حضور يُتوقع أن يتخطى الـ 7000 شخص، يليها يوم عائلي ترفيهي في ٢٠ تموز.

وأشارت الى ان الدخول مجاني للاولاد في الأماكن المخصّصة لهم.
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