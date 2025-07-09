حارس ينقذ أطفالا من حريق اندلع في مبنى سكني في باريس

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خاطر حارس مدرسة يدعى فوسينو سيسيه بحياته لإنقاذ 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، من حريق اندلع في مبنى سكني بالعاصمة .ووقع الحريق في شقة بالطابق السادس، حيث وثّق مقطع فيديو انتشر على "تيك توك" لحظة توازن سيسيه، البالغ من العمر 39 عاما، على حافة المبنى وسط الدخان الكثيف، وهو ينادي على سكان الشقة المحاصرين لمساعدتهم على الهرب.وأظهر الفيديو سيسيه وهو يسحب رضيعا يبلغ من العمر شهرا واحدا، ثم طفلا عمره عام، ويسلّمهما بأمان إلى أحد السكان في الشقة المجاورة عبر نافذة ضيقة. وبعدها واصل إنقاذ طفلين آخرين وشخصين بالغين، وفق ما أوردته صحيفة "ذا تيليغراف".وفي تصريح لقناة "فرانس إنفو"، قال سيسيه إنه كان يغادر المبنى مع زوجته وطفله الصغير عند اندلاع الحريق، قبل أن يناديه أحد الجيران ويخبره بوجود عالقين في الطابق العلوي، فقرر التدخل دون تردد.وأوضح في حديث لصحيفة "لو باريزيان": "كان الدخان كثيفًا لدرجة أنهم كانوا سيختنقون. لم أفكر كثيرا، كانت حياتهم في خطر".وبعد انتشار مقطع الفيديو، نال سيسيه إشادة واسعة، حيث أعلن قائد شرطة باريس أنه سيتم منحه وسام "السامري الصالح" تكريما لبطولته.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن سيسيه ليس مواطنا فرنسيا لكنه يحمل تصريح إقامة، وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الموقف البطولي في أمام توظيفه بشكل دائم في بلدية باريس.(إرم نيوز)