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بسبب هذا الفيديو... سائق سيارة يتكبّد مخالفة مرورية بـ13 ألف دولار

Lebanon 24
09-07-2025 | 06:21
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أعادت شرطة دبي، نشر مقطع فيديو متداول قام بتصويره شخص يركب بجانب شاب يقود سيارة من طراز "شيفروليه" لينال الأخير مخالفة مرورية بقيمة 50 ألف درهم (نحو 13600 دولارا).

ويظهر في مقطع الفيديو الذي أعادت شرطة دبي نشره على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) قيام شخص يركب مع سائق السيارة بتصوير سير المركبة بسرعة عالية على كتف الطريق بصورة متهورة، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت شرطة دبي بيانا مرفقا بمقطع الفيديو قالت فيه: "شرطة دبي تضبط شاباً قاد مركبته بتهور، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق قيادته بسرعة عالية على كتف الطريق. وتم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم".

وأكدت شرطة دبي في بيانها على "أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات".
 
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