عمره 16 عامًا فقط... فتى ينفذ هجومًا على مدرسة ويخلّف قتلى وجرحى

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وذكرت الشرطة المدنية في الولاية أن الضحايا طفلان يبلغان من العمر 8 و9 سنوات، وقد توفي أحدهما متأثرًا بجراحه رغم تدخل فرق الإسعاف، بينما نُقلت الطفلة المصابة والمعلمة إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة حتى الآن.كما أصيبت معلمة تبلغ من العمر 34 عاماً أثناء محاولتها التصدي للهجوم، وذكرت الشرطة أن حالتها وحالة الطفلة الجريحة مستقرة.وأعلنت الشرطة البرازيلية توقيف الفتى منفّذ الهجوم الذي وقع في مدرسة بمدينة إيستاساو، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد دوافعه.ولم تفصح الشرطة عن نوع السلاح المستخدم، إلا أن رئيس بلدية المدينة، زيمرمان، صرّح لإذاعة محلية بأن الضحايا تعرضوا للطعن بسكين، مضيفاً أن المشتبه به كان معروفاً لدى الكادر التعليمي ويتلقى علاجاً نفسياً.