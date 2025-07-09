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فنون ومشاهير

حزن وذهول يعيشه الوسط الفني.. العثور على ممثلة شهيرة جثة داخل منزلها وهذا ما أظهرته التحقيقات (صورة)

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:28
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عثرت الشرطة الباكستانية على جثة الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة، حميرا أصغر علي، داخل شقة سكنية في مدينة كراتشي، وسط ظروف غامضة تواصل السلطات التحقيق بشأنها.
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وأفاد مدير شرطة الجنوب، سيد أسد رضا، أن قوات الشرطة عثرت على جثة الفنانة البالغة من العمر 32 عاما، داخل شقة في منطقة "الاتحاد التجارية" بالمرحلة السادسة من هيئة الإسكان الدفاعية، وذلك خلال عملية إخلاء للمبنى بناء على أمر صادر من المحكمة.

وبحسب البيان الأمني، فإن عناصر من شرطة "جيزري" حاولوا طرق باب الشقة دون جدوى، مما اضطرهم إلى كسر القفل، ليكتشفوا وجود جثة علي في الداخل وقد دخلت مرحلة متقدمة من التحلل.

الجثة نُقلت إلى مركز جناح الطبي للدراسات العليا، حيث أكدت الطبيبة الشرعية سمية سيد أن الوفاة مضى عليها وقت طويل، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لم يُحدد بعد. فيما أوضحت التحقيقات الأولية أن الوفاة قد تكون "طبيعية"، بانتظار تقرير الطب الشرعي النهائي الذي من شأنه أن يوضح ملابسات الوفاة بشكل أدق.

وذكرت الشرطة أن الممثلة الراحلة لم تسدد إيجار الشقة منذ نيسان 2024، ما دفع مالكي العقار إلى رفع دعوى قضائية ضدها، وهي القضية التي على إثرها صدر قرار الإخلاء.

مسيرة فنية لامعة
حميرا أصغر علي كانت واحدة من أبرز الوجوه فيصناعة الأزياء الباكستانية، حيث شاركت في حملات دعائية مع كبار المصممين والعلامات التجارية، ووصلت إلى التصفيات النهائية في مسابقة "سوبر موديل فييت" لعام 2014.

كما تألقت على الشاشة الصغيرة في أعمال درامية مثل مسلسل "لالي"، وحققت شهرة واسعة من خلال برنامج الواقع "طماشة غر"، الذي يُعرض على قناة ARY Digital.

وفي السينما، لعبت أدوار البطولة في أفلام منها "جليبي" (2015) و"لقاح الحب" (2021)، ونالت عام 2023 الجائزة الوطنية للمرأة القيادية تكريماً لمساهماتها البارزة في مجال الفنون.

وتسود أوساط الفن والإعلام في باكستان حالة من الحزن والذهول عقب الإعلان عن وفاة علي، وسط دعوات لكشف الحقيقة ومتابعة التحقيقات بشفافية كاملة.(سكاي نيوز)
 
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