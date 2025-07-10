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عصابة تبيع ذهبًا مزيفًا ومغشوشًا.. هذا ما حلّ بها (صورة)

Lebanon 24
10-07-2025 | 12:16
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ألقت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول في مدينة وهران الجزائرية القبض على شبكة تضم خمسة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، بتهمة الاحتيال على المواطنين من خلال بيع ذهب مزيف ومغشوش.
 
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وأعلنت الصفحة الرسمية لشرطة وهران على فيسبوك أن مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول أوقفت أفراد التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص، وأسفرت عملية ضبط المتورطين عن حجز 177 غرامًا من الذهب المغشوش، ومبلغ مالي كبير من عائدات النصب والاحتيال، إضافة إلى مركبتين لتسهيل مزاولة نشاطهم الإجرامي، كما تم تحرير إجراء قضائي ضدهم، للمثول بموجبه أمام العدالة.


جاء ذلك، بعد شكوى تقدم بها أحد ضحايا التشكيل العصابي لمصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول، أفاد بتعرضه للنصب والاحتيال بعد شراء مجوهرات تبين لاحقًا أنها مقلدة ومغشوشة، ليتم فتح تحقيق في البلاغ المقدم من جهة الضحية، وأسفر ذلك عن تحديد هوية أحد أفراد الشبكة الإجرامية والقبض عليه.


وكشفت تحريات عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول، أن الشبكة الإجرامية تنشط في الجهة الغربية من البلاد، كون ضحاياهم من الولايات المجاورة، وصولًا إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وأماكن وجودهم، وتم توقيفهم واحدًا تلو الآخر، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.



 
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