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جريمة مروعة داخل الأسرة.. طفلة تكشف ما فعلته شقيقتها المراهقة (صور)

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:00
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وجهت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية تهمة القتل العمد لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد العثور على والدتها وزوج والدتها مقتولين بطلقات نارية داخل منزلهما، في جريمة صادمة كشفت تفاصيلها شقيقتها الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات.
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وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 8 يوليو، أعلن مكتب شرطة مقاطعة كارول أن المتهمة، سارة غريس باتريك، سلمت نفسها طوعًا للسلطات بعد أشهر من التحقيقات المكثفة في مقتل والدتها كريستين بروك (41 عامًا) وزوج والدتها جيمس بروك (45 عامًا)، واللذين وُجدا مقتولين داخل غرفة نومهما في فبراير الماضي.

وذكر بيان صادر عن الشرطة أن الضحيتين لقيا مصرعهما جراء إصابتهما بطلقات نارية، مشيرًا إلى أن التحقيق استند إلى أدلة مادية ورقمية كبيرة، إلى جانب عدد كبير من المقابلات.


وبحسب البيان، وُجهت إلى الفتاة أربع تهم، من بينها تهمتا قتل وتهمتا اعتداء مشدد، بينما تواصل السلطات التحقيق في احتمال تورط أطراف أخرى.

وقالت المتحدثة باسم مكتب العمدة، آشلي هولسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نُقل مباشرة عبر "فيسبوك"، إن المتهمة ستُحاكم كبالغة، مشيرة إلى أنهم لا يزالون يعملون على تحديد دوافع الجريمة.

وأضافت: "لا نعلم ما الذي قد يدفع فتاة في هذا العمر إلى الإقدام على إيذاء والدتها بهذه الطريقة".

وأوضحت هولسي أن والد الفتاة كان إلى جانبها عندما سلمت نفسها، لافتة إلى أن شقيقتها الصغيرة، التي عثرت على الجثتين، تُعد "الضحية الأكثر حزنًا في هذه القضية".


كما أشارت إلى احتمال صدور اعتقالات إضافية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن العائلة أبدت تعاونًا كاملًا مع السلطات خلال التحقيقات.

وفي ختام البيان، قدم مكتب العمدة تعازيه لعائلتي الضحيتين، مشددًا على دعمه للطفلة الصغيرة التي شهدت هذه "الجريمة المفجعة"، وموجهًا الشكر لأفراد المجتمع على دعمهم المتواصل لتحقيق العدالة.

ووفق ما نقلته قناة "فوكس 5 أتلانتا"، لا تزال الفتاة قيد الاحتجاز، وقد تم تحديد كفالة مالية للإفراج عنها.
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