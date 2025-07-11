"لدي قنبلة في اللابتوب!"... راكب يُثير الذعر على متن طائرة أميركية ويجبرها على الهبوط!

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شهدت رحلة تابعة لشركة "أليجيانت إير" الأميركية حالة من الهلع بعدما أعلن أحد الركاب أن المحمول الخاص به "قنبلة"، ما دفع الطائرة إلى الهبوط اضطراريًا بعد 40 دقيقة فقط من الإقلاع.الراكب، تاج مالك (27 عامًا)، كان على متن الرحلة رقم 1023 المتجهة من مطار بيت-كليرووتر في إلى مطار رونوك بفرجينيا، حين صدم الراكب الجالس بجانبه بقوله: "لدي قنبلة"، مكررًا العبارة قبل أن يشير إلى حاسوبه المحمول ويضيف: "هذا حاسوبي... إنه قنبلة".التهديد دفع طاقم الطائرة إلى التحرك بسرعة، وأُبلغ قائد الرحلة الذي قرر العودة فورًا إلى مطار الإقلاع، حيث كانت الشرطة في الانتظار. وتم إخلاء الطائرة وتفتيش الأمتعة باستخدام كلاب بوليسية قبل أن تُستأنف الرحلة إلى وجهتها الأصلية في وقت لاحق من مساء الأحد.وبحسب إفادة ، لم يُقر تايلور صراحة بتهديده، لكنه أشار إلى معاناته من اضطرابات في الرؤية وخروجه مؤخرًا من مصحة نفسية، كما أكد أنه تناول أدويته في الليلة السابقة.شركة "أليجيانت" أشادت بتصرف طاقمها وأكدت في بيان رسمي أنها لا تتهاون مع أي تهديد يمس سلامة الركاب، فيما وُجهت إلى تايلور تهم جنائية تتعلق بتهديد أمن الطيران وتقديم بلاغ كاذب. وقد أُفرج عنه لاحقًا، بحسب سجلات الشرطة.اللافت أن تايلور كان نجم كرة قدم واعدًا في إحدى مدارس فلوريدا، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الرأس عام 2013، ربما لا تزال تلقي بظلالها على حياته حتى اليوم.