Advertisement

متفرقات

"لدي قنبلة في اللابتوب!"... راكب يُثير الذعر على متن طائرة أميركية ويجبرها على الهبوط!

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1389770-638878236354866549.jpg
Doc-P-1389770-638878236354866549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت رحلة تابعة لشركة "أليجيانت إير" الأميركية حالة من الهلع بعدما أعلن أحد الركاب أن جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به "قنبلة"، ما دفع الطائرة إلى الهبوط اضطراريًا بعد 40 دقيقة فقط من الإقلاع.
Advertisement

الراكب، تاج مالك تايلور (27 عامًا)، كان على متن الرحلة رقم 1023 المتجهة من مطار سانت بيت-كليرووتر في فلوريدا إلى مطار رونوك بفرجينيا، حين صدم الراكب الجالس بجانبه بقوله: "لدي قنبلة"، مكررًا العبارة قبل أن يشير إلى حاسوبه المحمول ويضيف: "هذا حاسوبي... إنه قنبلة".

التهديد دفع طاقم الطائرة إلى التحرك بسرعة، وأُبلغ قائد الرحلة الذي قرر العودة فورًا إلى مطار الإقلاع، حيث كانت الشرطة في الانتظار. وتم إخلاء الطائرة وتفتيش الأمتعة باستخدام كلاب بوليسية قبل أن تُستأنف الرحلة إلى وجهتها الأصلية في وقت لاحق من مساء الأحد.

وبحسب إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم يُقر تايلور صراحة بتهديده، لكنه أشار إلى معاناته من اضطرابات في الرؤية وخروجه مؤخرًا من مصحة نفسية، كما أكد أنه تناول أدويته في الليلة السابقة.

شركة "أليجيانت" أشادت بتصرف طاقمها وأكدت في بيان رسمي أنها لا تتهاون مع أي تهديد يمس سلامة الركاب، فيما وُجهت إلى تايلور تهم جنائية تتعلق بتهديد أمن الطيران وتقديم بلاغ كاذب. وقد أُفرج عنه لاحقًا، بحسب سجلات الشرطة.

اللافت أن تايلور كان نجم كرة قدم واعدًا في إحدى مدارس فلوريدا، لكنه تعرض لإصابة خطيرة في الرأس عام 2013، ربما لا تزال تلقي بظلالها على حياته حتى اليوم.
مواضيع ذات صلة
راكب يبلغ عن وجود قنبلة على متن طائرة!
lebanon 24
11/07/2025 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. راكب يهاجم آخر على متن طائرة
lebanon 24
11/07/2025 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من 3 أحرف تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا
lebanon 24
11/07/2025 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران المدني الكويتية: بلاغ بوجود قنبلة على متن طائرة أثناء رحلة لطيران الخليج
lebanon 24
11/07/2025 11:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:12 | 2025-07-11
02:43 | 2025-07-11
00:34 | 2025-07-11
23:22 | 2025-07-10
23:00 | 2025-07-10
22:02 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24