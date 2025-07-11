توقيف مدير سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة

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أفاد موقع "YerevanToday" نقلا عن مصادر، أن السلطات في اعتقلت مدير سلسلة مطاعم البيتزا "تاشير بيتزا" المملوكة لرجل الأعمال كارابيتيان.وأضاف الموقع أنّه "بموجب قرار القاضي ديفيد أرغامانيان، تم تحديد الاعتقال لمدة شهر كإجراء وقائي ضدّ مدير سلسلة مطاعم تاشير بيتزا، فاغيناك كازاريان". (روسيا اليوم)