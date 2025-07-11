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توقيف مدير سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة
Lebanon 24
11-07-2025
|
05:46
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أفاد موقع "YerevanToday" نقلا عن مصادر، أن السلطات في
أرمينيا
اعتقلت مدير سلسلة مطاعم البيتزا "تاشير بيتزا" المملوكة لرجل الأعمال
سامفيل
كارابيتيان.
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وأضاف الموقع أنّه "بموجب قرار القاضي ديفيد أرغامانيان، تم تحديد الاعتقال لمدة شهر كإجراء وقائي ضدّ مدير سلسلة مطاعم تاشير بيتزا، فاغيناك كازاريان". (روسيا اليوم)
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