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توقيف مدير سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة

Lebanon 24
11-07-2025 | 05:46
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أفاد موقع "YerevanToday" نقلا عن مصادر، أن السلطات في أرمينيا اعتقلت مدير سلسلة مطاعم البيتزا "تاشير بيتزا" المملوكة لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان.
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وأضاف الموقع أنّه "بموجب قرار القاضي ديفيد أرغامانيان، تم تحديد الاعتقال لمدة شهر كإجراء وقائي ضدّ مدير سلسلة مطاعم تاشير بيتزا، فاغيناك كازاريان". (روسيا اليوم)
 
 
 
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