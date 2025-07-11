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متفرقات
تحذير رسمي في العراق: ببجي قد تحرمك من بطاقتك التموينية!
Lebanon 24
11-07-2025
|
11:27
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في خطوة لافتة، دعا فرع
وزارة التجارة
في
محافظة ذي قار
العراقية
المواطنين إلى حذف تطبيق لعبة "
ببجي
" وبرامج "VPN" من هواتفهم المحمولة، وذلك قبل الشروع في تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية.
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وجاء في بيان رسمي أن وجود هذه التطبيقات على الهاتف قد يؤدي إلى "حجب العائلة مؤقتًا" ضمن
النظام الجديد
المعتمد لتحديث البيانات، مشيرًا إلى أن استخدام برامج الـVPN يغيّر الموقع الجغرافي للجهاز من
العراق
إلى دول أخرى، ما يؤدي إلى تغيير عنوان الـIP، وبالتالي يعطّل عملية التحديث أو يؤدي إلى استبعاد الأسرة مؤقتًا من قاعدة البيانات.
كما أوضح البيان أن بعض الألعاب مثل "بوبجي" قد تتسبب في تعارضات تقنية تؤثر على أداء التطبيق وتعيق عملية تحديث المعلومات بشكل سلس.
وتأتي هذه التعليمات في إطار حملة رقمية موسّعة أطلقتها
وزارة التجارة العراقية
، تهدف إلى تحديث بيانات المواطنين وضمان وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المستحقين الحقيقيين عبر نظام رقمي أكثر دقة وشفافية.
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