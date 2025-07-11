تحذير رسمي في العراق: ببجي قد تحرمك من بطاقتك التموينية!

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في خطوة لافتة، دعا فرع في المواطنين إلى حذف تطبيق لعبة " " وبرامج "VPN" من هواتفهم المحمولة، وذلك قبل الشروع في تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية.وجاء في بيان رسمي أن وجود هذه التطبيقات على الهاتف قد يؤدي إلى "حجب العائلة مؤقتًا" ضمن المعتمد لتحديث البيانات، مشيرًا إلى أن استخدام برامج الـVPN يغيّر الموقع الجغرافي للجهاز من إلى دول أخرى، ما يؤدي إلى تغيير عنوان الـIP، وبالتالي يعطّل عملية التحديث أو يؤدي إلى استبعاد الأسرة مؤقتًا من قاعدة البيانات.كما أوضح البيان أن بعض الألعاب مثل "بوبجي" قد تتسبب في تعارضات تقنية تؤثر على أداء التطبيق وتعيق عملية تحديث المعلومات بشكل سلس.وتأتي هذه التعليمات في إطار حملة رقمية موسّعة أطلقتها ، تهدف إلى تحديث بيانات المواطنين وضمان وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المستحقين الحقيقيين عبر نظام رقمي أكثر دقة وشفافية.