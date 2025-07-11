في عيده ال 91 جورجيو أرماني يعود برسالة.. هذا مضمونها!

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في رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده الـ91، أعلن مصمم الأزياء العالمي عن عزمه العودة إلى العمل في أيلول، بعد غيابه النادر عن عروض الأزياء الأخيرة في وباريس بسبب وعكة صحية.وكانت هذه المرة الأولى التي يتغيب فيها أرماني عن أحد عروضه، بعدما أكدت شركته الشهر الماضي أنه يتعافى في منزله، دون تفاصيل حالته. وأفادت تقارير إيطالية بأنه أُدخل المستشفى لعدة أيام.وقال أرماني في رسالة مفتوحة نُشرت في عدد من الصحف :"شعرت بمحبة كل من فكر بي في الأسابيع الماضية... لم يكن سهلاً أن أغيب عن الحدث وأصوات التصفيق. أشكركم من أعماق قلبي، وسأراكم في أيلول."ومن المنتظر أن يُقام بين 23 و29 أيلول، حيث يُتوقع أن تكون عودة أرماني لحظة بارزة في عالم الموضة العالمي.