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في عيده ال 91 جورجيو أرماني يعود برسالة.. هذا مضمونها!

Lebanon 24
11-07-2025 | 16:00
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في رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده الـ91، أعلن مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني عن عزمه العودة إلى العمل في أيلول، بعد غيابه النادر عن عروض الأزياء الأخيرة في ميلانو وباريس بسبب وعكة صحية.
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وكانت هذه المرة الأولى التي يتغيب فيها أرماني عن أحد عروضه، بعدما أكدت شركته الشهر الماضي أنه يتعافى في منزله، دون الكشف عن تفاصيل حالته. وأفادت تقارير إيطالية بأنه أُدخل المستشفى لعدة أيام.

وقال أرماني في رسالة مفتوحة نُشرت في عدد من الصحف الإيطالية:
"شعرت بمحبة كل من فكر بي في الأسابيع الماضية... لم يكن سهلاً أن أغيب عن الحدث وأصوات التصفيق. أشكركم من أعماق قلبي، وسأراكم في أيلول."

ومن المنتظر أن يُقام أسبوع الموضة في ميلانو بين 23 و29 أيلول، حيث يُتوقع أن تكون عودة أرماني لحظة بارزة في عالم الموضة العالمي.
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