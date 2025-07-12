تعرّضت لهجمات شرسة من البعوض.. سائحة تاهت في أدغال أستراليا 12 يوما وهكذا تمّ العثور عليها (صور)

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ووصفت الشرطة المحلية ما مرت به بـ"محنة لا تُصدق"، فقد قال الضابط في أمس الجمعة: "لقد تعرّضت لهجمات شرسة من البعوض، وعانت من برد قارس وأمطار متواصلة.. لكن شجاعتها كانت لافتة". تم العثور على الشابة كارولينا فيلغا، البالغة من العمر 26 عامًا، على قيد الحياة بعدما ضاعت لمدة 12 يومًا في منطقة نائية وغابيّة بولاية غربي ، وسط ظروف مناخية قاسية .ووصفت الشرطة المحلية ما مرت به بـ"محنة لا تُصدق"، فقد قال الضابط في أمس الجمعة: "لقد تعرّضت لهجمات شرسة من البعوض، وعانت من برد قارس وأمطار متواصلة.. لكن شجاعتها كانت لافتة".

وكانت آخر مرة شوهدت فيها كارولينا في 29 حزيران، عندما توقفت بشاحنتها من نوع "ميتسوبيشي" أمام متجر في بلدة الصغيرة.



لاحقًا، عثرت الشرطة على المركبة متروكة في غابة كثيفة، مع وجود آثار بلاستيكية برتقالية وضعتها تحت العجلات في محاولة على ما يبدو لتحرير السيارة بعد أن علقت.



هذا الاكتشاف أطلق عملية بحث واسعة جوًا وبرًا، إلى أن صادفها أحد العابرين أمس الجمعة تسير على طريق ترابي وسط الأدغال.



وأظهرت صور تلفزيونية كارولينا ترتدي فستانًا بيجياً وسترة زرقاء، وهي تصعد بصعوبة درجات طائرة صغيرة نقلتها إلى مركز طبي محلي، قبل تحويلها لاحقاً إلى مستشفى في مدينة لتلقي الرعاية. وأكدت الشرطة أن حالتها الصحية "هشة لكن مستقرة"، مع وجود إصابات طفيفة فقط.(إرم نيوز)