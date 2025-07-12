Advertisement

منوعات

باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن شاب هندي يبلغ من العمر 26 عاماً يُدعى بيبين، ويعمل في مجال ضمان الجودة، أن يحوّل حلماً صعب المنال إلى حقيقة ملموسة، مستخدماً بقايا سيارات قديمة وبعض الألواح الليفية فقط، ليصنع بنفسه نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني هوراكان الفارهة.
Advertisement

وبحسب تقارير إعلامية، فإن بيبين لم يعتمد في مشروعه الطموح على ميزانية ضخمة أو معدات متقدمة، بل جمع قطعاً معدنية تالفة وأجزاءً من سيارات محطمة، ليصنع هيكلاً خارجياً مطابقاً تقريباً للسيارة الأصلية.

المفاجأة الأبرز أن سيارته تسير فعلاً على عجلات ومحرك مأخوذين من سيارة "ماروتي سوزوكي ألتو"، وهو ما عكس روح الابتكار وقدرته على توظيف أقل الإمكانيات في تحقيق حلم باهظ.

اللافت أن بيبين استلهم فكرة ذكية لتعويض غياب النظام الهيدروليكي باهظ الثمن المستخدم في سيارات لامبورغيني الأصلية، فابتكر آلية بسيطة تعتمد على محرك مسّاحات الزجاج الأمامي.

هذا المحرك الصغير يشغّل نظاماً ميكانيكياً مخصّصاً يرفع مقدمة السيارة قليلاً عند الحاجة، لتجنّب احتكاك الهيكل الأرضي بالمطبّات أو العوائق.

ويعمل النظام بضغطة زرّ، ليبرهن بيبين على قدرته على تحويل أبسط الموارد إلى حل عملي وفعّال يحاكي التكنولوجيا الفاخرة بأسلوب مبتكر وبأقل التكاليف.

وكشف بيبين أن هذا المشروع استهلك 3 سنوات من وقته، إذ كان يعمل عليه ليلاً فقط بسبب جدول عمله المزدحم.

وحتى اليوم، بلغت تكلفة المشروع حوالي 1.5 لك روبية هندية (ما يقارب 1800دولار أميركي)، ولا يزال نحو 20 إلى 30% من العمل قيد الإنجاز، خاصةً أن المقصورة الداخلية لم تكتمل بعد والمقاعد تنتظر التنجيد.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق إنجاز بيبين على مواقع التواصل، وحصد آلاف التعليقات التي عبّرت عن الإعجاب بموهبته وإصراره. (24)
 
مواضيع ذات صلة
نياندرتال و"مصنع الدهون": اكتشاف مذهل في ألمانيا يكشف عن ذكاء الإنسان البدائي
lebanon 24
12/07/2025 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة إبن الـ15 عاماً... سيارة تقودها إمرأة صدمته
lebanon 24
12/07/2025 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرصاص الطائش "خطف" حياة محمد ابن الـ 16 عاماً في عكار
lebanon 24
12/07/2025 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاكل تقنية في النسخة التجريبية من iOS 26 تثير قلق مستخدمي آيفون
lebanon 24
12/07/2025 15:31:37 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:16 | 2025-07-12
06:24 | 2025-07-12
04:40 | 2025-07-12
04:02 | 2025-07-12
03:00 | 2025-07-12
02:53 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24