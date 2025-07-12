باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)

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تمكن شاب هندي يبلغ من العمر 26 عاماً يُدعى بيبين، ويعمل في مجال ، أن يحوّل حلماً صعب المنال إلى حقيقة ملموسة، مستخدماً بقايا سيارات قديمة وبعض الألواح الليفية فقط، ليصنع بنفسه نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني هوراكان الفارهة.وبحسب تقارير إعلامية، فإن بيبين لم يعتمد في مشروعه الطموح على ميزانية ضخمة أو معدات متقدمة، بل جمع قطعاً معدنية تالفة وأجزاءً من سيارات محطمة، ليصنع هيكلاً خارجياً مطابقاً تقريباً للسيارة الأصلية.المفاجأة الأبرز أن سيارته تسير فعلاً على عجلات ومحرك مأخوذين من سيارة "ماروتي سوزوكي ألتو"، وهو ما عكس روح الابتكار وقدرته على توظيف أقل الإمكانيات في تحقيق حلم باهظ.اللافت أن بيبين استلهم فكرة ذكية لتعويض غياب النظام الهيدروليكي باهظ الثمن المستخدم في سيارات لامبورغيني الأصلية، فابتكر آلية بسيطة تعتمد على محرك مسّاحات الزجاج الأمامي.هذا المحرك الصغير يشغّل نظاماً ميكانيكياً مخصّصاً يرفع مقدمة السيارة قليلاً عند الحاجة، لتجنّب احتكاك الهيكل الأرضي بالمطبّات أو العوائق.ويعمل النظام بضغطة زرّ، ليبرهن بيبين على قدرته على تحويل أبسط الموارد إلى حل عملي وفعّال يحاكي التكنولوجيا الفاخرة بأسلوب مبتكر وبأقل التكاليف.وكشف بيبين أن هذا المشروع استهلك 3 وقته، إذ كان يعمل عليه ليلاً فقط بسبب جدول عمله المزدحم.وحتى اليوم، بلغت تكلفة المشروع حوالي 1.5 لك (ما يقارب 1800دولار أميركي)، ولا يزال نحو 20 إلى 30% من العمل قيد الإنجاز، خاصةً أن المقصورة الداخلية لم تكتمل بعد والمقاعد تنتظر التنجيد.وانتشر مقطع فيديو يوثّق إنجاز بيبين على مواقع التواصل، وحصد آلاف التعليقات التي عبّرت عن الإعجاب بموهبته وإصراره. (24)