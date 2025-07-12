باستخدام زجاجة مياه فقط.. حيلة غريبة تخفف نوبات الصداع النصفي!

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يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي، وغالبًا ما تكون العلاجات الدوائية غير فعالة، مما يدفع المصابين إلى البحث عن حلول بديلة.لكن شابة تُدعى كشفت عن طريقة غير مألوفة ساعدتها على التخفيف من آلام الصداع: توازن زجاجة مياه ممتلئة على جبهتها أثناء الاستلقاء. وقالت في فيديو على "تيك توك" إن هذه الطريقة "غيّرت حياتها" بعدما فشلت الأدوية في تخفيف ألمها.ورغم غرابة الفكرة، يؤكد أطباء أن لها أساسًا علميًا. فبحسب الدكتور نوح روزن، أخصائي الأعصاب، فإن الضغط على قد يفعّل ما يُعرف بـ"التحكم المثبط للمنبهات المؤلمة"، أي أن منبها جسديا واحدا (مثل الضغط) قد يخفف من إحساس بالألم آخر (كالصداع).ويشدد الأطباء على أهمية أن تكون الزجاجة ممتلئة لتوفير ضغط كافٍ، وهو ما يجعلها فعالة بالنسبة لبعض المصابين.الطريقة أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل، واعتبرها كثيرون حلاً مبتكرًا نابعًا من المعاناة الحقيقية مع هذا النوع المؤلم من الصداع.