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متفرقات
باستخدام زجاجة مياه فقط.. حيلة غريبة تخفف نوبات الصداع النصفي!
Lebanon 24
12-07-2025
|
04:02
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يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من الصداع النصفي، وغالبًا ما تكون العلاجات الدوائية غير فعالة، مما يدفع المصابين إلى البحث عن حلول بديلة.
لكن شابة تُدعى
تيلي
ووكر
كشفت عن طريقة غير مألوفة ساعدتها على التخفيف من آلام الصداع: توازن زجاجة مياه
إيفيان
ممتلئة على جبهتها أثناء الاستلقاء. وقالت في فيديو على "تيك توك" إن هذه الطريقة "غيّرت حياتها" بعدما فشلت الأدوية في تخفيف ألمها.
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ورغم غرابة الفكرة، يؤكد أطباء أن لها أساسًا علميًا. فبحسب الدكتور نوح روزن، أخصائي الأعصاب، فإن الضغط على
الجبهة
قد يفعّل ما يُعرف بـ"التحكم المثبط للمنبهات المؤلمة"، أي أن منبها جسديا واحدا (مثل الضغط) قد يخفف من إحساس بالألم آخر (كالصداع).
ويشدد الأطباء على أهمية أن تكون الزجاجة ممتلئة لتوفير ضغط كافٍ، وهو ما يجعلها فعالة بالنسبة لبعض المصابين.
الطريقة أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل، واعتبرها كثيرون حلاً مبتكرًا نابعًا من المعاناة الحقيقية مع هذا النوع المؤلم من الصداع.
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