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منوعات
"هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
Lebanon 24
12-07-2025
|
08:16
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تدرس "جامعة هارفرد" إنشاء مركز أبحاث محافظ يقدم منحا دراسية للباحثين والأبحاث المحافظة بتكلفة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، في خطوة تأتي في خضم مواجهة حادة مع
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، التي تتهم الجامعة بـ"معاداة السامية"، وبأنها ليبرالية جداً، وفقا لصحيفة "
نيويورك
بوست" الأميركية. (العربية)
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