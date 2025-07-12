Advertisement

متفرقات

كيف يتكيف نحل العسل مع موجات الحر؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1390403-638879451720490501.jpg
Doc-P-1390403-638879451720490501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة أن نحل العسل يمتلك قدرة مذهلة على تنظيم حرارة جسمه أثناء الطيران في الأجواء الحارة، خاصة عند حمله لأحمال ثقيلة من الرحيق. ووجد الباحثون أن النحل يكيّف طريقة طيرانه عبر خفض تردد ضربات جناحيه وزيادة سعة الضربة، مما يساعده على تقليل إنتاج الحرارة الأيضية، وتفادي الإجهاد الحراري.
Advertisement

الدراسة التي أجريت على نحل العسل الغربي، شملت قياسات دقيقة لدرجات حرارة عضلات الطيران، والتمثيل الغذائي، وفقدان الماء خلال الطيران، باستخدام غرفة طيران يمكن التحكم بحرارتها، بالإضافة إلى تصوير فيديو عالي السرعة لتحليل حركة الأجنحة.

أظهرت النتائج أن النحل الذي طار في حرارة هواء بلغت 40 درجة مئوية، قلّل من تردد ضربات جناحيه وزاد سعة الضربة مقارنة بالنحل الطائر عند 25 درجة مئوية. هذه التعديلات سمحت له بالحفاظ على كفاءة الطيران، رغم درجات الحرارة المرتفعة.

المثير أن درجات حرارة عضلات الطيران لم ترتفع مع زيادة أحمال الرحيق عند 40 درجة، كما كان متوقعاً، ما يشير إلى نجاح النحل في تفادي ارتفاع درجة حرارة جسمه عن طريق تقليل الاستقلاب وزيادة التبريد بالتبخير.

لكن في المقابل، يُحذر الباحثون من أن هذه الآليات قد لا تكفي لمواجهة آثار الجفاف، خاصة في المناطق الجافة ذات الموارد المحدودة، حيث قد تتأثر قدرة النحل على البحث عن الرحيق، ما يؤدي إلى تراجع خدمات التلقيح التي يقدمها للنباتات.

ومع تناقص أعداد الملقحات الحشرية عالمياً بفعل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف من تأثيرات سلبية كبيرة على النظم البيئية والزراعة التي تعتمد على التلقيح الطبيعي.
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: 34 ألف وفاة سنوياً بسبب موجات الحر بحلول 2070!
lebanon 24
13/07/2025 03:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُسرّع موجات الحرّ عملية الشيخوخة؟
lebanon 24
13/07/2025 03:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي.. الماء البارد في موجات الحر مضرّ
lebanon 24
13/07/2025 03:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع حرارة الأرض... دراسة تربط موجات الحر بانقطاع النفس أثناء النوم
lebanon 24
13/07/2025 03:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2025-07-12
13:57 | 2025-07-12
12:05 | 2025-07-12
10:34 | 2025-07-12
08:16 | 2025-07-12
06:24 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24