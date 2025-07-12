الحمل:
يوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية ومادية هامة، بدعم من الكبار والثقة الذاتية ترتفع. تميل إلى المخاطرة المحسوبة وهي مفيدة!
• الثور:
طاقة إيجابية ورفاقة جيدة، وقد تنشأ فرص مالية جديدة ومثمرة في العمل أو الاستثمار.
• الجوزاء:
قد تشعر ببعض التوتر؛ حافظ على لصبر وتجنّب الإسراف، فإرساء الروتين اليومي
يمثّل الحماية الأفضل.
• السرطان:
الدعم العائلي يعززك اليوم، ومجالات مثل العقارات أو المشاريع المشتركة واعدة. يضعف العواطف في صالح القرار المنطقي.
• الأسد:
طاقة قيادية متفجرة! وقت مناسب للانطلاق بأعمال جديدة أو عروض مهمة. لكن لا تغفل التوازن المالي وتجنّب الاستهلاك الزائد.
• العذراء :
أبدعتِ في السابق واليوم يشجعك للاستمرار. روح الإبداع والحمية تساعد في إنجاز خطوات جديدة.
• الميزان:
يوم متوازن؛ مناسب لإبرام صفقات شراء مثل سيارة أو عقار، لكن تجنّب الإقراض وحافظ على توازن خانة الحساب.
• العقرب:
طاقة يومية تعزز الثقة؛ فرص للتقدّم في العمل والشراكات إيجابية، وربّما تطوّر قانوني أو استثماري.
• القوس:
التقدير الاجتماعي يرافقك—مهنيًا وعائليًا—وفرص قانونية أو مالية أمامك.
• الجدي (Capricorn):
التركيز على تطوير الذات والتعليم، وقد تحظى بدعم من كبار السن. اجعل القرارات المالية محسوبة.
• الدلو:
قد تواجه صعوبات في إنجاز المشاريع، احرص على الصبر ولا تتسرّع. التشاور مع ذوي الخبرة مفيد.
• الحوت:
طاقة إيجابية تساعدك في العمل على مشاريعك، ولا سيما تلك التي فيها لمسة إبداعية. التواصل العاطفي دافئ.