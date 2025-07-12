الحمل:

• الثور:

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• الجوزاء:

• السرطان:

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• الميزان:

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• الجدي (Capricorn):

• الدلو:

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يوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية ومادية هامة، بدعم من الكبار والثقة الذاتية ترتفع. تميل إلى المخاطرة المحسوبة وهي مفيدة!طاقة إيجابية ورفاقة جيدة، وقد تنشأ فرص مالية جديدة ومثمرة في العمل أو الاستثمار.قد تشعر ببعض التوتر؛ حافظ على لصبر وتجنّب الإسراف، فإرساء يمثّل الحماية الأفضل.الدعم العائلي يعززك اليوم، ومجالات مثل العقارات أو المشاريع المشتركة واعدة. يضعف العواطف في صالح القرار المنطقي.طاقة قيادية متفجرة! وقت مناسب للانطلاق بأعمال جديدة أو عروض مهمة. لكن لا تغفل التوازن المالي وتجنّب الاستهلاك الزائد.أبدعتِ في السابق واليوم يشجعك للاستمرار. روح الإبداع والحمية تساعد في إنجاز خطوات جديدة.يوم متوازن؛ مناسب لإبرام صفقات شراء مثل سيارة أو عقار، لكن تجنّب الإقراض وحافظ على توازن خانة الحساب.طاقة يومية تعزز الثقة؛ فرص للتقدّم في العمل والشراكات إيجابية، وربّما تطوّر قانوني أو استثماري.التقدير الاجتماعي يرافقك—مهنيًا وعائليًا—وفرص قانونية أو مالية أمامك.التركيز على تطوير الذات والتعليم، وقد تحظى بدعم من كبار السن. اجعل القرارات المالية محسوبة.قد تواجه صعوبات في إنجاز المشاريع، احرص على الصبر ولا تتسرّع. التشاور مع ذوي الخبرة مفيد.طاقة إيجابية تساعدك في العمل على مشاريعك، ولا سيما تلك التي فيها لمسة إبداعية. التواصل العاطفي دافئ.