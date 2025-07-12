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برجك اليوم

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:21
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الحمل:
يوم مناسب لاتخاذ قرارات مهنية ومادية هامة، بدعم من الكبار والثقة الذاتية ترتفع. تميل إلى المخاطرة المحسوبة وهي مفيدة! 
• الثور:
طاقة إيجابية ورفاقة جيدة، وقد تنشأ فرص مالية جديدة ومثمرة في العمل أو الاستثمار. 
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• الجوزاء:
قد تشعر ببعض التوتر؛ حافظ على لصبر وتجنّب الإسراف، فإرساء الروتين اليومي يمثّل الحماية الأفضل. 
• السرطان:
الدعم العائلي يعززك اليوم، ومجالات مثل العقارات أو المشاريع المشتركة واعدة. يضعف العواطف في صالح القرار المنطقي. 
الأسد:
طاقة قيادية متفجرة! وقت مناسب للانطلاق بأعمال جديدة أو عروض مهمة. لكن لا تغفل التوازن المالي وتجنّب الاستهلاك الزائد. 
العذراء :
أبدعتِ في السابق واليوم يشجعك للاستمرار. روح الإبداع والحمية تساعد في إنجاز خطوات جديدة. 
• الميزان:
يوم متوازن؛ مناسب لإبرام صفقات شراء مثل سيارة أو عقار، لكن تجنّب الإقراض وحافظ على توازن خانة الحساب. 
العقرب:
طاقة يومية تعزز الثقة؛ فرص للتقدّم في العمل والشراكات إيجابية، وربّما تطوّر قانوني أو استثماري.  
القوس:
التقدير الاجتماعي يرافقك—مهنيًا وعائليًا—وفرص قانونية أو مالية أمامك. 
• الجدي (Capricorn):
التركيز على تطوير الذات والتعليم، وقد تحظى بدعم من كبار السن. اجعل القرارات المالية محسوبة. 
• الدلو:
قد تواجه صعوبات في إنجاز المشاريع، احرص على الصبر ولا تتسرّع. التشاور مع ذوي الخبرة مفيد. 
الحوت:
طاقة إيجابية تساعدك في العمل على مشاريعك، ولا سيما تلك التي فيها لمسة إبداعية. التواصل العاطفي دافئ. 
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