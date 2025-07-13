28
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مصر.. وفاة شخص دهسًا تحت قطار أثناء عبوره السكة الحديد
Lebanon 24
13-07-2025
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مركز
المراغة
شمال محافظة
سوهاج
في مصر، مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.
Advertisement
وتلقى مساعد
وزير الداخلية
مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بوقوع حادث على شريط
القطار
.
بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء مرور القطار القادم من
نجع حمادي
إلى
القاهرة
بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، رغم إطلاق آلة التنبيه من قائد القطار، إلا أنه لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.
بالفحص تبين أن الجثة تخص المدعو
محمد ح.
ب. ع.، 37 سنة ، ومقيم بدائرة مركز المراغة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي. وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو مصطفى، 35 سنة – عامل، ومقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت
النيابة العامة
لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
في مصر.. توفي بصعقة كهربائية أثناء عمله
Lebanon 24
في مصر.. توفي بصعقة كهربائية أثناء عمله
13/07/2025 13:15:57
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الفرنسية تعلن مقتل مهاجرَين اثنين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش
Lebanon 24
السلطات الفرنسية تعلن مقتل مهاجرَين اثنين أثناء محاولتهما عبور بحر المانش
13/07/2025 13:15:57
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاب من باب التبانة أثناء مشاركته في القتال بالعراق
Lebanon 24
وفاة شاب من باب التبانة أثناء مشاركته في القتال بالعراق
13/07/2025 13:15:57
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص أثناء توجهه إلى الملاجئ وآخرين بالذعر بعد تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص أثناء توجهه إلى الملاجئ وآخرين بالذعر بعد تفعيل صفارات الإنذار
13/07/2025 13:15:57
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
05:34 | 2025-07-13
13/07/2025 05:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة عقارية.. سقوط مبنى يخلف قتلى ومصابين (صور)
Lebanon 24
كارثة عقارية.. سقوط مبنى يخلف قتلى ومصابين (صور)
05:13 | 2025-07-13
13/07/2025 05:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
Lebanon 24
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
05:00 | 2025-07-13
13/07/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
Lebanon 24
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
04:00 | 2025-07-13
13/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجان "وارم" في سراييفو.. شهادات فنية من خطوط النار إلى العالم!
Lebanon 24
مهرجان "وارم" في سراييفو.. شهادات فنية من خطوط النار إلى العالم!
02:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
09:01 | 2025-07-12
12/07/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
Lebanon 24
خلال الإمتحانات الرسميّة... تلميذٌ فاجأ وزيرة التربيّة شاهدوا ما قاله لها
09:22 | 2025-07-12
12/07/2025 09:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:34 | 2025-07-13
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
05:13 | 2025-07-13
كارثة عقارية.. سقوط مبنى يخلف قتلى ومصابين (صور)
05:00 | 2025-07-13
جديد أدوية إنقاص الوزن.. التأثير نفسي أيضًا!
04:00 | 2025-07-13
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
02:00 | 2025-07-13
مهرجان "وارم" في سراييفو.. شهادات فنية من خطوط النار إلى العالم!
02:00 | 2025-07-13
العواصف الرملية تتفاقم في العالم العربي.. وهذه هي تكلفتها اليومية!
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24