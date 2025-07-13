مصر.. وفاة شخص دهسًا تحت قطار أثناء عبوره السكة الحديد

شهد مركز في مصر، مصرع شخص أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

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وتلقى مساعد مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بوقوع حادث على شريط .



بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء مرور القطار القادم من إلى بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، رغم إطلاق آلة التنبيه من قائد القطار، إلا أنه لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.



بالفحص تبين أن الجثة تخص المدعو ب. ع.، 37 سنة ، ومقيم بدائرة مركز المراغة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي. وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو مصطفى، 35 سنة – عامل، ومقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)