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منوعات
خادمة تعترف بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا فاخرة
Lebanon 24
13-07-2025
|
04:00
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اعترفت خادمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا تعمل بها في مدينة 6 أكتوبرفي مصر، وذكرت المتهمة أمام رجال المباحث عقب القبض عليها، أنها استغلت عملها بالفيلا، وعلمها بمكان احتفاظ المقيمين بها بالمشغولات الذهبية، واستولت عليها وفرت هاربة.
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وأرشدت المتهمة عن المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على مالك الفيلا تعرف عليها، ووجه اتهاما لها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى
النيابة
التي أمرت بحجزها على ذمة التحقيق.
وتلقت
مديرية أمن الجيزة
بلاغا من مالك شركة، اتهم فيه خادمة تعمل بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بسرقة مشغولات ذهبية أثناء عملها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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