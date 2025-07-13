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كارثة عقارية.. سقوط مبنى يخلف قتلى ومصابين (صور)

Lebanon 24
13-07-2025 | 05:13
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انهار صباح اليوم الأحد عقار سكني مأهول في منطقة العطارين بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين.
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وفور وقوع الحادث، توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار، وبدأت في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، حيث تمكنت من انتشال جثتي شقيقين من تحت الأنقاض، إضافة إلى إنقاذ 7 مصابين.


والعقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية وجزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، بجانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

وقالت هيئة الإسعاف بالإسكندرية، إنها تقلت بلاغا بانهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين، وعلى الفور تم الدفع بعشرات من الأطقم الإسعافية إلى موقع الحادث، مشيرة إلى وصول أولى سيارات الإسعاف خلال 8 دقائق فقط من تلقي البلاغ.

وأشارت إلى إخلاء عدد من المصابين ونقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات البحث في موقع الحادث.









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