جريمة مروعة.. قتل نجل شقيقته بسبب خلاف على "مفتاح"!

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الواقعة المروعة شهدتها قرية "الجعاشي" بمنطقة "المقاطن" التابعة لمديرية ريف إب، حيث طلب الجاني " آل سعد" من نجل شقيقته الشاب "مهند الجماعي" مفتاح الدراجة النارية، لينشب خلاف بينهما سرعان ما تطوّر إلى شجار.وأخرج خلاله "الخَال القاتل" سلاحه وأطلق رصاصة مباشرة على رأس "مهند"، أردته قتيلًا على الفور وسط ذهول وصدمة الأهالي.وبحسب شهود ، فإن المجني عليه ينحدر من قرية "بلاح" التابعة لمنطقة "جرانة" في مديرية "بعدان"، بينما يعمل الجاني في "أنشطة تجارية غير مشروعة"، وفق قولهم.