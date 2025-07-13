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جريمة مروعة.. قتل نجل شقيقته بسبب خلاف على "مفتاح"!

Lebanon 24
13-07-2025 | 09:16
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في حادثة صادمة هزّت محافظة إب اليمنية، قام رجل بإطلاق رصاصة على رأس نجل شقيقته، مما أدى إلى وفاته، وذلك إثر نشوب شجار بينهما بسبب مفتاح دراجة نارية، ما أثار غضب واستياء واسع بين السكان.
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الواقعة المروعة شهدتها قرية "الجعاشي" بمنطقة "المقاطن" التابعة لمديرية ريف إب، حيث طلب الجاني "هلال آل سعد" من نجل شقيقته الشاب "مهند الجماعي" مفتاح الدراجة النارية، لينشب خلاف بينهما سرعان ما تطوّر إلى شجار.


وأخرج خلاله "الخَال القاتل" سلاحه وأطلق رصاصة مباشرة على رأس "مهند"، أردته قتيلًا على الفور وسط ذهول وصدمة الأهالي. 


وبحسب شهود عيان، فإن المجني عليه ينحدر من قرية "بلاح" التابعة لمنطقة "جرانة" في مديرية "بعدان"، بينما يعمل الجاني في "أنشطة تجارية غير مشروعة"، وفق قولهم.
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