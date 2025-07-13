في العراق.. مديرة مصرف اختلست 160 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة العراقية
عن إلقاء القبض على المدانة الهاربة ابتسام كامل ناصر، المديرة السابقة لفرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان
، والمتورطة باختلاس وهدر أموال عامة تقدر بنحو 160 مليون دولار أميركي.
وبحسب بيان رسمي للهيئة، جرت عملية الاعتقال في قضاء الزبير
بمحافظة البصرة، بالتنسيق مع خلية الصقور
الاستخبارية، وذلك بعد سنوات
من تواري المدانة عن الأنظار.
وصدر بحق ناصر عدة أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 37 عاماً بموجب المادة (316) من قانون العقوبات العراقي
، والتي تتعلق بجرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام.
وأوضح البيان أن مجموع المبالغ التي قررت المحكمة استردادها من المدانة في القضايا
المكتملة بلغ أكثر من 211 مليار دينار عراقي
، فيما لا تزال 10 قضايا أخرى بحقها قيد التحقيق.
وأكدت الهيئة أن الأحكام استندت إلى "أدلة قطعية وإثباتات قانونية" تكشف التلاعب المالي الذي حصل خلال فترة إدارتها للمصرف الزراعي في ميسان.
وتأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه العراق
من معدلات فساد مرتفعة، حيث يحتل المرتبة 157 من أصل 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، وسط تزايد القلق من تدهور الثقة في القطاع المصرفي الذي شهد فضائح متكررة في السنوات الأخيرة. (ارم)