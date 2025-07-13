في العراق.. مديرة مصرف اختلست 160 مليون دولار

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أعلنت عن إلقاء القبض على المدانة الهاربة ابتسام كامل ناصر، المديرة السابقة لفرع المصرف الزراعي في محافظة ، والمتورطة باختلاس وهدر أموال عامة تقدر بنحو 160 مليون دولار أميركي.وبحسب بيان رسمي للهيئة، جرت عملية الاعتقال في قضاء بمحافظة البصرة، بالتنسيق مع خلية الاستخبارية، وذلك من تواري المدانة عن الأنظار.وصدر بحق ناصر عدة أحكام غيابية بالسجن تصل إلى 37 عاماً بموجب المادة (316) من ، والتي تتعلق بجرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام.وأوضح البيان أن مجموع المبالغ التي قررت المحكمة استردادها من المدانة في المكتملة بلغ أكثر من 211 مليار ، فيما لا تزال 10 قضايا أخرى بحقها قيد التحقيق.وأكدت الهيئة أن الأحكام استندت إلى "أدلة قطعية وإثباتات قانونية" تكشف التلاعب المالي الذي حصل خلال فترة إدارتها للمصرف الزراعي في ميسان.وتأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه من معدلات فساد مرتفعة، حيث يحتل المرتبة 157 من أصل 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، وسط تزايد القلق من تدهور الثقة في القطاع المصرفي الذي شهد فضائح متكررة في السنوات الأخيرة. (ارم)