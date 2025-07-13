بالفيديو.. لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل

الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، ينشر مقتطفا من مقابلته مع ، ، حيث عرض سيارته الروسية الصنع "أوروس"، والتي وصفها الصحفي بأنها "جدول على عجلات" لأن بوتين يتنقل في هذه السيارة إلى أعماله واجتماعاته. pic.twitter.com/OR6OglBURn — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 13, 2025 Advertisement

أظهر مقطع فيديو لقطات جديدة لسيارة "أوروس"، التي بدأت وكأنها قاعة اجتماعات تحملها 4 عجلات.ونشر مقطع الفيديو الصحفي الروسي زاروبين، الذي أخذ لقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.ويُظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله خلال رحلة عمل إلى مدينة تولياتي الروسية، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.وفي الفيديو ظهر الصحفي زاروبين وهو يُحاور الرئيس من أمام السيارة، قبل أن يدخل المُصوّر إلى الداخل ويكشف عن داخل السيارة.ويظهر الرئيس بوتين في الفيديو وهو يقول، "السيارة مريحة وكبيرة الحجم، وهي مناسبة للتواصل هنا"، مشيرًا إلى أنه، غالباً، ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت."أوروس" هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد "نامي" الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز"، وصندوق "توازن" .وتحمل السيارة الليموزين اسم "أوروس"، وهو مزيج بين كلمة "أوروم"، التي تعني باللغة اللاتينية، وكلمة "روس" في إشارة إلى " "، حسبما ذكر موقع "مكسمم" الإخباري.وتشبه "أوروس"، التي تعد جزءًا من مشروع كورتيغ في روسيا إلى حد ما، سيارات الليموزين الفاخرة المصنعة في المتحدة، مثل: "رولز فانتوم" أو "رولز رويس غوست". (ارم)