بالفيديو.. لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل

أظهر مقطع فيديو لقطات جديدة لسيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"أوروس"، التي بدأت وكأنها قاعة اجتماعات تحملها 4 عجلات.
ونشر مقطع الفيديو الصحفي الروسي بافيل
زاروبين، الذي أخذ لقطات من داخل سيارة الليموزين الرئاسية، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ويُظهر الفيديو، الذي جرى تسجيله خلال رحلة عمل الرئيس بوتين
إلى مدينة تولياتي الروسية، مقصورة الركاب والإضاءة الداخلية للسيارة.
وفي الفيديو ظهر الصحفي زاروبين وهو يُحاور الرئيس بوتين
من أمام السيارة، قبل أن يدخل المُصوّر إلى الداخل ويكشف عن داخل السيارة.
ويظهر الرئيس بوتين في الفيديو وهو يقول، "السيارة مريحة وكبيرة الحجم، وهي مناسبة للتواصل هنا"، مشيرًا إلى أنه، غالباً، ما يتواصل مع محاوريه مباشرة في السيارة لتجنب إضاعة الوقت.
"أوروس" هي أول علامة تجارية روسية للسيارات الفاخرة، وقد أُطلق على المشروع الاسم الرمزي "كورتيج"، وينفذه معهد "نامي" الحكومي، بدعم من مجموعة "سوليرز"، وصندوق "توازن" الإماراتي
.
وتحمل السيارة الليموزين اسم "أوروس"، وهو مزيج بين كلمة "أوروم"، التي تعني الذهب
باللغة اللاتينية، وكلمة "روس" في إشارة إلى "روسيا
"، حسبما ذكر موقع "مكسمم" الإخباري.
وتشبه "أوروس"، التي تعد جزءًا من مشروع كورتيغ في روسيا إلى حد ما، سيارات الليموزين الفاخرة المصنعة في المملكة
المتحدة، مثل: "رولز رويس
فانتوم" أو "رولز رويس غوست". (ارم)