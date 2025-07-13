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برجك اليوم

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:00
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الحمل
تشعر بأن العمل عن بُعد خيار مناسب اليوم نظرًا لضغط المسؤوليات. عاطفيًا، تخطط مع الشريك لرحلة رومانسية تقربكما أكثر. صحيًا، انتبه إلى وضعك التنفسي وابتعد عن التدخين، فقد تعاني من التهابات رئوية.
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الثور
رغم الصعوبات المهنية، لا تفقد الأمل في إيجاد فرصة مناسبة قريبًا. صحيًا، تعاني من تعب وارتفاع حرارة بسبب طعام ملوث. عاطفيًا، هناك حب جديد يلوح في الأفق، فلا تيأس.
الجوزاء
إصرارك قد يتحول إلى تهور اليوم. كن حذرًا في تصرفاتك، ولا تُفرغ غضبك على الآخرين. خذ خطوة للخلف وتأنّ قبل اتخاذ أي قرار.
السرطان
تمر بفترة ركود وشعور بعدم التقدم، لكن هذه مرحلة مؤقتة. اعتبرها اختبارًا لصبرك وعزيمتك. طاقتك ستعود قريبًا وتستطيع معاودة الانطلاق بقوة.
الأسد
ستواجه تحديات جديدة في العمل، وربما تشعر بعدم التقدير. أما حياتك العاطفية فتفتقد بعض الحماس. ابحث عن محفزات جديدة تُعيد الحيوية لعلاقاتك.
العذراء
قراراتك العملية موفقة والنتائج إيجابية. صحتك ممتازة وتشعر بالحيوية، فاستغل ذلك للخروج أو خوض تجربة جديدة.
الميزان
حالة من التوتر والقلق تسيطر عليك اليوم. قد تنفعل بسهولة مع من يعارضك. حاول السيطرة على أعصابك ووجه طاقتك نحو الحوار البنّاء.
العقرب
النجاح في متناول يدك، خصوصًا في استكمال المهام المعلقة. ثقتك العالية تلهم من حولك وتفتح أمامك آفاقًا جديدة للإنجاز.
القوس
تشعر بانسجام داخلي وسلاسة في العلاقات. استخدم طاقتك الإيجابية لتنفيذ أفكارك، فاليوم مناسب للتقدم في جميع المجالات.
الجدي
تبدأ يومك بنشاط وتركز على لياقتك البدنية. من الناحية المهنية، تفكر في أخذ استراحة قصيرة لاستعادة النشاط. عاطفيًا، تحلّ بالصبر تجاه الشريك.
الدلو
تفاجئك الحياة بتطور غير متوقع. لا تدعه يربكك، بل استقبله برحابة صدر، فقد يكون بداية لمرحلة أفضل مما تتخيل.
الحوت
أجواء من التوتر تحيط بك، وقد تتعامل مع مواقف تحتاج إلى مرونة في التفكير. تمسكك بمواقفك السابقة قد يعيق تقدمك، فكن منفتحًا أكثر.
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