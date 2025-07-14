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صحة

إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:05
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في ظل موجات الحر التي يشهدها الصيف، يعاني كثيرون من التعرق المفرط، ما يسبب لهم انزعاجًا يوميًا خاصة في الأماكن الرطبة والمزدحمة. ورغم أن التعرق آلية طبيعية لتبريد الجسم، إلا أن الإفراط فيه يمكن أن يؤثر على راحة الفرد وثقته بنفسه.
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وفي ما يلي مجموعة من النصائح العملية والفعالة لتقليل التعرق المفرط خلال الأيام الحارة:


- اشرب الماء بانتظام
الترطيب الجيد يساعد الجسم على التبريد الذاتي، مما يقلل الحاجة للتعرق الزائد.


- خفف من الأطعمة الدهنية
الأطعمة الثقيلة ترفع حرارة الجسم أثناء الهضم. استبدلها بوجبات خفيفة غنية بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.


- تجنب الكافيين والتوابل
المشروبات المنبهة والطعام الحار يحفّزان الغدد العرقية، لذلك يُفضل تقليلها صيفًا.


- استخدم مزيل العرق بذكاء
لأفضل فعالية، ضع مزيل العرق على بشرة نظيفة وجافة قبل النوم، ما يتيح له سد قنوات العرق خلال الليل.

- نظّم نومك
قلة النوم تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم حرارته، مما يزيد التعرق الليلي والهبات الساخنة.


- تجنّب التوتر
الضغط النفسي يزيد حرارة الجسم ويؤدي لتعرق في اليدين والقدمين. جرب تمارين التنفس أو التأمل.

- اختر ملابسك بحكمة
الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة تسمح بمرور الهواء وتقلل احتباس الحرارة.


- أقلع عن التدخين
النيكوتين يرفع حرارة الجسم ويحفّز التعرق. التوقف عن التدخين يحسّن صحتك ويقلل التعرق بشكل ملحوظ.

- جرب الخل كعلاج منزلي
وضع خل التفاح على البشرة ليلًا قد يساعد في تقليص حجم الغدد العرقية بمرور الوقت.

- استشر طبيبًا حول البوتوكس
في الحالات الشديدة، يمكن استخدام حقن البوتوكس لتعطيل الإشارات التي تحفّز التعرق. يدوم مفعوله لعدة أشهر.


التعرق جزء طبيعي من الصيف، لكن باتباع هذه النصائح يمكنك الحفاظ على جفاف جسمك وثقتك بنفسك، حتى في أكثر الأيام حرارة.
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