أُصيب بنوبة قلبيّة... مصطفى تُوفي خلال ممارسته هواية السباحة

لقي الرجل الأربعيني مصطفى نجار مصرعه، بعدما أُصيب بنوبة قلبية بينما كان يسبح في بحيرة هازار في ولاية إيلازيغ .

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وكان نجار يسبح مع أفراد عائلته في بحيرة هازار، عندما انتبه المحيطون به؛ أنه يعاني من ألم، وبدأ يفقد القدرة على التنفس والحركة داخل المياه. (ارم نيوز)