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منوعات
أُصيب بنوبة قلبيّة... مصطفى تُوفي خلال ممارسته هواية السباحة
Lebanon 24
15-07-2025
|
07:11
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لقي الرجل الأربعيني مصطفى نجار مصرعه، بعدما أُصيب بنوبة قلبية بينما كان يسبح في بحيرة هازار في ولاية إيلازيغ
شرق تركيا
.
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وكان نجار يسبح مع أفراد عائلته في بحيرة هازار، عندما انتبه المحيطون به؛ أنه يعاني من ألم، وبدأ يفقد القدرة على التنفس والحركة داخل المياه. (ارم نيوز)
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