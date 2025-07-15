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أُصيب بنوبة قلبيّة... مصطفى تُوفي خلال ممارسته هواية السباحة

Lebanon 24
15-07-2025 | 07:11
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لقي الرجل الأربعيني مصطفى نجار مصرعه، بعدما أُصيب بنوبة قلبية بينما كان يسبح في بحيرة هازار في ولاية إيلازيغ شرق تركيا.
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وكان نجار يسبح مع أفراد عائلته في بحيرة هازار، عندما انتبه المحيطون به؛ أنه يعاني من ألم، وبدأ يفقد القدرة على  التنفس والحركة داخل المياه. (ارم نيوز)
 
 
 
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