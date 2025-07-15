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كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

Lebanon 24
15-07-2025 | 16:16
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح وكسور متفاوتة في حادث سير مروع بمحافظة أسيوط جنوب القاهرة، عقب اصطدام سيارة نقل ثقيلة وسيارة ربع نقل بسيارة ملاكي كانت ضمن موكب زفاف.
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وقع الحادث مساء الثلاثاء على طريق ديروط السريع، حيث فقدت سيارة النقل الثقيل السيطرة مما أدى إلى تصادمها بعدة مركبات كانت تشارك في الزفة، من بينها سيارة الملاكي التي كانت تقل عددًا من المدعوين.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع التصادم لتقديم الإسعافات اللازمة وإجراء المعاينات الأولية.

وعلمت سيارات الإسعاف على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، بينما أُحيل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وسط جهود مكثفة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قائد سيارة النقل، مع وجود تقارير متضاربة حول حالة الطريق وسوء الإضاءة في المنطقة، وأصدرت النيابة العامة تعليماتها بفتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث، مع استدعاء شهود عيان وفحص السائقين المعنيين.

ودعت السلطات الأمنية إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق السريعة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
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