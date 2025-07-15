كارثة خلال حفل زفاف في إحدى الدول العربية... إليكم ما حدث

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وقع الحادث مساء الثلاثاء على طريق ديروط السريع، حيث فقدت سيارة النقل الثقيل السيطرة مما أدى إلى تصادمها بعدة مركبات كانت تشارك في الزفة، من بينها سيارة الملاكي التي كانت تقل عددًا من المدعوين.تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع التصادم لتقديم الإسعافات اللازمة وإجراء المعاينات الأولية.وعلمت سيارات الإسعاف على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، بينما أُحيل المصابون إلى لتلقي العلاج، وسط جهود مكثفة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.وأكدت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وعدم الانتباه من قائد سيارة النقل، مع وجود تقارير متضاربة حول حالة الطريق وسوء الإضاءة في المنطقة، وأصدرت تعليماتها بفتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث، مع استدعاء شهود وفحص السائقين المعنيين.ودعت إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، خاصة على الطرق السريعة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.