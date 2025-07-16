فيديو صادم من محكمة تركية: مدير فندق يهرب مع عائلته ويترك النزلاء يواجهون الحريق

🏨🔥Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı:
➡️03:32 Otel müdürü odasından çıktı
➡️03:33 Otelin yandığını anladı odaya geri döndü
➡️03:34 Ailesini alıp, eşyalarını da toplayarak odadan hızla uzaklaşıyor ve otelden kaçıyor pic.twitter.com/FAFOYNZOYJ
— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2025
🏨🔥Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı:
➡️03:32 Otel müdürü odasından çıktı
➡️03:33 Otelin yandığını anladı odaya geri döndü
➡️03:34 Ailesini alıp, eşyalarını da toplayarak odadan hızla uzaklaşıyor ve otelden kaçıyor pic.twitter.com/FAFOYNZOYJ