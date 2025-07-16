التقاعد ليس نهاية.. دليلك لعبور هذه المرحلة بنجاح نفسي وعملي

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كثيرون لا يخططون لمرحلة التقاعد رغم أنها مفصلية في حياتهم، خصوصًا من قضوا أعمارهم في وظائف بدوام طويل. وبينما تحمل هذه المرحلة راحةً طال انتظارها، قد ترافقها مشاعر القلق والفراغ وفقدان الهدف.تظهر دراسة لمركز "بيو" للأبحاث عام 2023 أن السن المثالية للتقاعد لدى معظم الناس هو 58 عامًا، رغم أن السن القانونية تتراوح بين 60 و67 في كثير من الدول. فيما كشفت دراسة أميركية أخرى أن الاستمرار في العمل بعد 65 عامًا قد يقلل من خطر الوفاة بنسبة 11%، نتيجة للبقاء نشطًا ذهنيًا واجتماعيًا. وعلى ، قد يفيد التقاعد المبكر من يعملون في وظائف مرهقة بدنيًا.تقترب من هذه المرحلة أو تخطط لها، إليك مجموعة من النصائح النفسية والعملية التي تضمن انتقالًا سلسًا:- رؤية التقاعد كبداية جديدة: فرصة لاكتشاف الذات وممارسة الهوايات أو التطوع.- تصوّر روتينك اليومي بعد التقاعد: يساعد ذلك في تخفيف التوتر وملء وقت الفراغ.- إعادة تعريف الذات: لست فقط ما كنت تفعله في وظيفتك؛ هويتك أوسع.- المشاعر: من الطبيعي الشعور بالقلق. تحدّث إلى من تثق بهم.- خطط مسبقًا: ماليًا ونفسيًا، وحدد ما تريد فعله بعد التقاعد.- التدرج في ترك العمل: من خلال مهام استشارية أو جزئية.- هواياتك: الزراعة، التصوير، القراءة.. أي شيء تحب.-استثمر خبرتك: عبر الاستشارات أو المشاريع الصغيرة أو التدريب.- حافظ على حياتك الاجتماعية: لتفادي العزلة والشعور بالوحدة.تأكد من استحقاقاتك ومصادر دخلك، وأعد تنظيم ميزانيتك بما يناسب أسلوب حياتك الجديد. إذا لزم الأمر، استعن بخبير مالي لترتيب استثماراتك وتوقعاتك المستقبلية.التقاعد لا يعني التوقف، بل هو بداية لمرحلة مختلفة من العطاء، تُثمر للذات وللأسرة والمجتمع. وكلما استعددت لها مبكرًا، كانت أكثر إشباعًا ورضا.