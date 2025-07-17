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مرض غامض يفتك بعائلة واحدة.. وفاة ابنة الـ 12 عاما بعد أيام على رحيل 4 من أشقائها

Lebanon 24
17-07-2025 | 02:04
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في واقعة مؤلمة، توفيت الطفلة رحمة ناصر، البالغة من العمر 12 عامًا، الشقيقة الخامسة للأربعة أشقاء الذين توفوا إثر أعراض مرضية غامضة قبل أيام قليلة، في قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، في صعيد مصر الشمالي.
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ووفق صحف محلية، لحقت الطفلة الخامسة من أسرة واحدة في قرية دلجا بمحافظة المنيا، الأربعاء، بأشقائها الأربعة المتوفين، بعد أيام من تلقيها الرعاية الطبية داخل المستشفى، إثر إصابتها بأعراض مرضية غامضة، مماثلة لما تعرض له أشقاؤها.

وكما تم نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الصدر بمحافظة المنيا، تمهيدًا لإجراء التشريح الطبي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لا تزال الشقيقة السادسة، فرحة، تخضع للرعاية الطبية، دون وضوح أي تفاصيل عن حالتها الصحية في الوقت الراهن.

وتواصل النيابة العامة بمركز ديرمواس تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات وفاة الأشقاء الخمسة، حيث تم الاستماع إلى أقوال الوالدين بشأن الأيام الأخيرة التي سبقت ظهور الأعراض على الأطفال، لا سيما أن التحقيقات تشمل فحصًا دقيقًا لنوعية الطعام الذي تناولوه، والظروف البيئية المحيطة بالمنزل، بالإضافة إلى تحليل العلاقات الاجتماعية للأسرة.

في سياق متصل، أكدت مصادر طبية بمحافظة المنيا أن الفرق الطبية المعالجة تنتظر ظهور نتائج تحليل العينات الخاصة بالطفلة الخامسة، رحمة، والسادسة، فرحة، التي تخضع للعلاج حاليًا، فيما تواصل مصلحة الطب الشرعي بالمنيا إعداد تقارير الصفة التشريحية الخاصة بجثامين الأطفال الضحايا، بينما يتولى فريق من الطب الوقائي فحص المنزل والبيئة المحيطة، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل.

وأشارت المصادر الطبية ذاتها إلى أن الدلائل الأولية تنفي الإصابة بالالتهاب السحائي، بالنظر إلى أن الأطفال كانوا يتلقون جرعات التطعيم بانتظام، ووفقًا لسلبية نتيجة عينة التحليل المأخوذة من الطفل الرابع.

وحسب وسائل إعلام مصرية، طالبت النائبة البرلمانية، الدكتورة مها عبد الناصر، الجهات المختصة بضرورة التحلي بالشفافية في حال وجود مرض مُعدٍ أو وباء، مع إطلاق خطة استجابة عاجلة لحماية المواطنين، محذّرة من أن التباطؤ أو التكتم لن يؤدي إلا إلى نتائج كارثية.(إرم نيوز)
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